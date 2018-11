Chi è il migliore assist man a livello internazionale? Se credete sia qualche calciatore che milita nei cinque maggiori campionati europei vi sbagliate. Come indicato da Transfermarkt il leader di questa speciale graduatoria milita in una formazione svizzera che gioca nella Super League elvetica ed è protagonista nella due giorni di Champions League (penultima giornata). Si tratta di Miralem Sulejmani, 29 anni, esterno mancino di centrocampo dello Young Boys che in Coppa è nello stesso girone della Juventus. Ex di Partizan, Heerenven, Ajax e Benfica, il calciatore serbo svetta in classifica grazie a 10 assist (tutti in campionato, compresi 5 gol) serviti in 14 match disputati.

A completare il podio non ci sono giocatori europei che vanno per la maggiore ma altri due insospettabili: Dorlan Pabon del Monterrey (attaccante, 30 anni) che ha totalizzato 9 assist in 15 gare giocate; l'altro è Khalfan Mubarak 23enne centrale dell Al Jazira che ha registrato addirittura filotto 9/9. Chiudono la top 5 Damian Kadzior, ala destra della Dinamo Zagabria (14/9) e Amir Dervisevic centrale del Maribor (16/9). Una curisiotà, dov'è Cristiano Ronaldo? E' 45° (13/6) davanti a Sterling del Manchester City.

in foto: La classifica degli assist man a livello internazionale

E gli italiani oppure quei calciatori che militano in club italiani che fine hanno fatto? Il primo della lista è il milanista Suso (in cima invece alla classifica in Europa) che si conferma nella Top 10 a livello internazionale. Lo spagnolo fa parte di un nutrito gruppo di giocatori a quota 8 assist (tutti in campionato) realizzati in 13 gare. Il dato statistico dell'ex Liverpool si completa anche con il numero delle reti (5, di cui 4 in campionato e 1 in Europa League) e il valore tattico di un calciatore che, grazie al rendimento in crescita e costante, ha visto accendere su di sé i riflettori dei top club europei. Quanto vale adesso? Almeno i 40 milioni di euro della clausola rescissoria a corredo del contratto che lo vincola al Milan.