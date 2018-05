La splendida storia di Alessandro Lucarelli ha varcato i confini nazionali. Anche in Spagna non hanno perso tempo per celebrare il difensore che dopo aver mantenuto la promessa di riportare il Parma in Serie A dalla Serie D, con tre storiche promozioni consecutive, ha deciso di ritirarsi. Il 41enne, vera e propria bandiera del club ducale, è stato esaltato dalla stampa iberica e in particolare da Marca che gli ha dedicato un articolo-tributo dal titolo emblematico: "La storia del calciatore più leale del mondo: "Ora posso ritirarmi felice"".

in foto: L’articolo di Marca dedicato a Lucarelli

Lucarelli, il ritiro dopo la promessa al Parma e il riconoscimento del club

Nel giorno della festa per il ritorno in Serie A dopo la terza storica promozione consecutiva, Alessandro Lucarelli capitano di mille battaglie e recordman di presenze con la maglia gialloblu (333) ha deciso di dire stop. Lo ha fatto dopo aver mantenuto una promessa fatta alla gente emiliana al momento del fallimento e della rinascita dalla Serie D: il capitano scelse di rimanere in gialloblu e di riportare i ducali nel calcio che conta. Una missione compiuta, che ha fatto di Lucarelli un idolo con il Parma che ha deciso di ritirare la sua maglia numero 6.

La stampa spagnola celebra Lucarelli

Ecco allora che anche in Spagna non hanno perso tempo per celebrare il "calciatore più leale del mondo". Su Marca è stato pubblicato un articolo che racconta le gesta di Lucarelli che "ha deciso di rimanere a Parma, a differenza di tutti per lottare per un sogno ‘impossibile'", che si è concretizzato 3 anni dopo. Il Parma ha trovato un "simbolo eterno", come si legge sulle colonne del tabloid spagnolo, capace di resistere alle offerte e di restare in un nuovo progetto con 28 nuovi giocatori. "Sono morto con il Parma e voglio rinascere con il Parma" dichiarò all'epoca dei fatti il difensore che poi dopo 3 anni, con altrettante promozioni ha riconquistato la massima serie". Una "storia di lealtà", che si è conclusa con uno splendido lieto fine: "È incredibile, un sogno, e non pensavamo che sarebbe stato così. Posso ritirarmi felicemente"

I commenti dei tifosi spagnoli

E la storia di Lucarelli ha colpito molto i tifosi spagnoli. Se sui social in tanti hanno applaudito all'impresa dell'ormai ex difensore, tra i commenti al pezzo non manca chi celebra anche il ricordo del Parma del passato quello che faceva la voce grossa anche in Europa. Un utente ha anche voluto fare un paragone ironico tra la bandiera del Parma e l'ex stella del Barcellona Neymar, puntando il dito contro il suo passaggio al Psg: "Lucarelli? Uguale a Neymar".