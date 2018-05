Ha mantenuto la promessa Alessandro Lucarelli e ora può appendere serenamente le scarpette al chiodo. Il capitano dei record proprio nel girono della festa per la promozione in Serie A, ha confermato la volontà di lasciare il calcio giocato. Una scelta che non rappresenta però una separazione dal club gialloblu per cui continuerà a lavorare, in altre vesti. E la società ducale ha deciso di ringraziare e rendere omaggio al 41enne ritirando la sua maglia numero 6.

Alessandro Lucarelli si ritira dal calcio giocato

Nella serata organizzata al Tardini per celebrare ancora una volta il ritorno in Serie A e dunque la storica triplice promozione consecutiva, Alessandro Lucarelli ha annunciato la sua decisione. Il capitano di tante battaglie, quello che dopo il fallimento aveva promesso di riportare il Parma nel calcio che conta, ha deciso di dire stop. Queste le sue parole riportate anche sul profilo Twitter ufficiale del club: "Credo sia giusto che quella di Spezia debba essere l’ultima immagine della mia vita da calciatore. Non c’è un momento che mi possa rendere più orgoglioso. Di sicuro non lascerò questa squadra questa società, questi tifosi: continuerà comunque a far parte del Parma, vedremo poi in che veste. Credetemi, lo dico con un magone immenso e con il cuore che urla: sono orgoglioso di aver fatto parte della vostra storia. Di essere stato capitano di questa grande squadra. Di aver vestito questa splendida maglia. Di essere stato Alessandro Lucarelli. uno di voi".

Il Parma ritira la maglia numero 6 del capitano

E il Parma ha reso omaggio al giocatore che dal 2008 ha indossato la casacca gialloblu collezionando il record del maggior numero di partite in campionato della storia del Parma tra Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D: 333. Una bandiera, a cui tutto il popolo gialloblu sarà sempre riconoscente. A tal proposito la dirigenza cinese ha deciso di ritirare la maglia numero 6, in segno di omaggio al capitano: "Il Parma Calcio 1913, in concomitanza con la scelta di Alessandro di lasciare il calcio giocato, comunicata stasera allo stadio Ennio Tardini in occasione della festa dedicata alla tre promozioni conquistate in tre anni dal club, ha deciso di ritirare la maglia numero 6 che il nostro Capitano ha portato ininterrottamente sulle sue spalle dalla stagione 2008/2009 a oggi".