I fischi, gli insulti e la contestazione non lo hanno intimorito né condizionato. Federico Bernardeschi è tornato a Firenze da ex dopo essere stato ceduto per 40 milioni alla Juventus e sabato sera è stato il protagonista assoluto della gara vinta contro i Viola, contro il suo passato, contro uno stadio intero che l'ha preso di mira appena ha messo piede in campo per il consueto riscaldamento. Un'accoglienza alla Higuain al quale il pubblico del San Paolo riservò un trattamento durissimo fino a causare la reazione rabbiosa del calciatore che puntò l'indice verso la tribuna, contro il presidente De Laurentiis ritenuto responsabile di quel clima così ostile.

Il ‘Berna' ha risposto alla sua maniera. E' stato l'ultimo ad abbandonare il rettangolo verde subito dopo gli esercizi prima del match, ha esultato quando la sua punizione ha beffato la barriera e trovato impreparato Sportiello, è uscito dal terreno di gioco alzando il pugno al cielo e rendendo grazie ai sostenitori bianconeri. Nel dopo gara ha anche spiegato quel suo atteggiamento motivandolo col rispetto dovuto nei confronti dell'ambiente – quello juventino – che gli è stato accanto fin dal primo giorno. E la Viola? Non dimentica il passato, è grato nei confronti della società ma adesso è diventato adulto.

Il post su facebook della sorella di Bernardeschi.

Sua sorella Gaia, in un post pubblicato su Facebook e che ha fatto subito il giro della Rete, ha replicato con orgoglio a tutti quei tifosi della Fiorentina che hanno beccato il fratello durante il match del Franchi.