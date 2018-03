Zlatan Ibrahimovic nei giorni scorsi ha rescisso il contratto con il Manchester United e successivamente ha firmato con i Los Angeles Galaxy. Per lo svedese questa sarà la prima esperienza extra europea dopo oltre quindici anni ricchi di successi nel Vecchio Continente. Il tecnico dei Red Devils, alla vigilia del match con lo Swansea, ha parlato dell’addio di Ibra e ha detto con rammarico che è sempre triste vedere un grande giocatore lasciare il calcio che conta, a Mou già capitò con Luis Figo all’Inter:

Per me è sempre triste quando i grandi giocatori si avviano verso la fine. Mi ricordo l’ultima partita di Figo con me e con l’Inter e lo ricorderò sempre come uno dei momenti più tristi che io abbia vissuto perché mi dispiace tantissimo quando quelli forti chiudono la carriera o imboccano il loro finale di carriera.

Le parole per Ibrahimovic però non sono dolcissime perché Mourinho chiaro e tondo ha detto che il trentaseienne attaccante ha imboccato il viale del tramonto. L’ex di Juve, Milan e Inter ha fatto però la scelta giusta scegliendo di andare nell’MLS:

Il momento dell’addio di Zlatan va verso questa seconda direzione. Lui è un top player che il calcio europeo stanno per perdere per sempre. Ibrahimovic non tornerà più al suo magnifico livello di gioco, ma comunque questo periodo per lui è fantastico: andare in MLS è un modo magnifico per non passare da giocatore a ex giocatore. Questi anni che gli restano saranno ottimi per lui e per il calcio americano in generale.