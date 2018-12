Dopo il Real Madrid per Iker Casillas sembrava doversi palesare la classica parabola discendente: per il numero uno ex Blanco, non ci sarebbe stata altra gloria oltre i successi ottenuti con il club spagnolo. Invece, oggi, proprio lui festeggia un nuovo record internazionale: a quasi 38 anni, è arrivata la 100a vittoria in Champions League, come Cristiano Ronaldo e gli ottavi di finale raggiunti per la diciannovesima volta su 20 partecipazioni: record.

Chi voleva Casillas solo un comprimario lontano da Madrid si deve ricredere perché tra i pali del Porto, sta godendo di una seconda giovinezza. Sia nel campionato portoghese sia in Europa perché con la maglia dei lusitani ad inizio stagioni ha stappato lo spumante per essere l'unico giocatore al momento a vantare 20 stagioni di Champions League e lunedì, al momento del sorteggio a Nyon, sarà il primo af aver conquistato per ben 19 volte l'accesso agli ottavi di finale. Sempre da protagonista.

Dal Real al Porto sempre vincente

La storia di Iker Casillas è nota ai più in difesa delle porte di Spagna e Real Madrid, ma la grandezza del portiere oggi in Portogallo è avvalorata anche da altri numeri da record assoluti. Nella competizione più importante d’Europa debuttò il 15 settembre del 1999 ad Atene: 3-3 contro l’Olympiacos. Tre giorni prima aveva giocato per la prima volta in Liga, col Real ovviamente. Aveva solamente 18 anni e in quell’edizione vinse la sua prima Champions, a Parigi, 3-0 sul Valencia di Hector Cuper.

20 stagioni da Champions

Venti stagioni di Champions League, ma soprattutto un giocatore oramai abbonato al passaggio agli ottavi di finale. Solo in una occasione non riuscì a raggiungerli: era il 2015, il suo primo anno al Porto, eliminato al primo turno. Poi solo soddisfazioni. Perché oltre a essere tra i più longevi di sempre in Champions, Casillas è tra i più vincenti.

Le 100 vittorie come Cr7

Casillas ha totalizzato 88 successi col Madrid e 12 col Porto. Prima di lui l’ha fatto Cristiano Ronaldo, col quale ha convissuto per anni al Bernabeu, ma Iker è in vantaggio su Cr7 per presenze assolute, 177 contro le 162 del portoghese. E l'avventura non sembra voler concludersi, col Porto in attesa di continuare in coppa e primo nel proprio campionato.