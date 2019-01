Chi vorreste come rinforzo per la vostra squadra? Una domanda classica, posta sui social, dall’account di Sky Sport News. Chi gestisce il profilo internazionale su Twitter della Roma ha voluto dare una risposta e ha scritto Messi, e al fianco del nome dell’argentino ha messa un’emoji quella di una capretta, e quella emoticon è molto sottile, perché così è stata data una stoccata a Cristiano Ronaldo. E nel mezzo c’è stata pure la risposta del Barcellona.

La Roma pensa a Messi e il Barcellona risponde

Quindi la Roma desidera Messi, forse l’unico che potrebbe ereditare la maglia numero 10 lasciata libera da Francesco Totti, più di un anno e mezzo fa. Quel tweet dell’account social della Roma non è passato inosservato, lo ha letto anche il Barcellona che non ha risposto al sogno di mercato perché tale è e tale resterà (Messi si è legato a vita al club catalano) ma si è soffermato invece sulla capra, che è stata messa come emoji dalla Roma. E capra in inglese si dice Goat, e questo non è un termine usato in modo casuale dal club del presidente James Pallotta.

Messi è il GOAT, cioè il migliore al mondo: che stoccata a Cristiano Ronaldo

GOAT è anche l’acronimo di Greatest Of All Time, e cioè il più grande di tutti i tempi. Questa espressione il mondo ha iniziato a conoscerla bene negli ultimi anni grazie a Federer, il re del tennis. Ma in questo caso il GOAT calcistico è Messi e non l’attaccante della Juventus, non a caso divertito il social media che gestisce l’account del Barcellona ha risposto: “If you know, you know”, e a corredo ha messo la stessa emoji. Così ha ribadito che il migliore di sempre è Leo Messi e non Cristiano Ronaldo. La vecchia rivalità tra Juventus e la Roma è sempre presente, il discorso sul più grande di sempre aggiunge un nuovo capitolo, senza dimenticare Maradona e Pelé.