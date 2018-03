E' arrivato a Roma in punta di piedi, prendendo il posto di titolare tra i pali quasi nell'indefferenza più assoluta visto che sulla nuova squadra di Di Francesco tutta la concentrazione era rivolta all'attacco e al centrocampo. Invece, Alisson si è riuscito a ritagliare un proprio spazio, di notorietà, compiendo parate incredibili a difesa della porta giallorossa. Sia in campionato che in Champions League. E l'ultimo successo contro il Napoli al San Paolo porta anche la firma del portiere brasiliano.

Nessuno come lui in Europa.

Orgoglio di Roma e Brasile.

Festeggia la Roma, che ha trovato il successore di Wojciech Szczęsny, volato a Vinovo per fare da vice a Gigi Buffon nella Juventus, un praticantato fondamentale per prenderne le veci. Ma festeggia anche il Brasile, perché Alisson difenderà la porta verdeoro nel prossimo mondiale in Russia dove indosserà il numero 1 da titolare.

Davanti a Ter Stegen e Oblak.

Con numeri importanti che ne certificano la crescita e l'esplosione in Capitale. Stando ad alcune statistiche europee di Opta, proprio il portiere della Roma risulta ad oggi il migliore estremo nei principali campionati continentali. Alisson precede sul podio Ter Stegen e Oblak, rispettivamente portieri del Barcellona e Atletico Madrid, le due squadre che si stanno contendendo la Liga spagnola.

L'elogio di Julio Cesar.

A elogiare le gesta del connazionale, recentemente è arrivata anche la dichiarazione di un altro grande ex del calcio internazionale, Julio Cesar. Il portiere del Triplete nerazzurro 2010 e della Nazionale brasiliana iridata, ha eletto Alisson quale suo successore naturale a difesa della Seleçao grazie alle prestazioni mostrate in questo periodo.

vedo che Alisson è in un ottimo momento alla Roma. E per noi è meraviglioso perché tocca a lui il Mondiale. È importante arrivarci così, con tanta fiducia.

Il migliore ma senza maglia.

Alisson tra i migliori d'Europa, ma chi volesse omaggiarlo indossando la maglia non può farlo. Perché la Nike non ha messo in vendita quella del portiere. Tra le venti squadre che vestono il celebre sponsor tecnico, nei cinque principali campionati europei, infatti, non sono in vendita le maglie proprio della Roma, di Inter, Atletico Madrid e anche del Metz ultimo in classifica in Ligue 1.