Si chiude con una vittoria per 2-3 la prima amichevole internazionale della Roma di di Paulo Fonseca. Dopo la vittoria a Perugia di qualche giorno fa è arrivata anche quella di Lille per la squadra giallorossa che era stata capace di ribaltare con Under e Zaniolo l'iniziale svantaggio di Weah, ha successivamente subito il pareggio di Araujo e nel finale è stato Cristante a mettere la firma sul risultato.

La squadra capitolina è parsa piuttosto compassata nella prima fase ma la situazione è migliorata nella ripresa con una movimento del pallone più fluido e con i calciatori molto più presenti, anche agonisticamente, nel match. Di fronte c'era una squadra veloce che tra pochi giorni inizierà il campionato ed è più avanti a livello atletico.

Under e Zaniolo rispondono a Weah

Ad aprire le marcature del match è stato il Lille con Timothy Weah: dopo un rapido uno-due Bamba e il figlio d'arte il primo si è ritrovato a tu per tu con Pau Lopez ma se la sua conclusione è stata respinta dal neo portiere giallorosso il tap-in del secondo è stato letale per la squadra di Fonseca. La squadra giallorossa è andata spesso in difficoltà nelle giocate in velocità degli avanti offensivi di Christophe Galtier.

Nella ripresa la Roma è entrata in campo con un piglio diverso e i giallorossi hanno trovato prima il pareggio e poi il sorpasso. La squadra di Fonseca ha portato in equilibrio il match con Cengiz Under, che ha insaccato da posizione favorevole un ottimo passaggio all'indietro di Dzeko dalla linea di fondo, e si è portata sul 2-1 con Nicolò Zaniolo che ha ribadito in rete di sinistro dopo che traversa gli aveva respinto una prima conclusione di testa. Da sottolineare, in occasione della rete del pari, l'ottima giocata di Amadou Diawara che ha lanciato l'attaccante bosniaco e ha dato il là alla ripartenza: dopo un primo tempo timido l'ex Napoli nella ripresa è parso molto più spigliato e convinto.

Cristante firma la vittoria a Lille al 91′: finisce 3-2

Al 73′ è arrivato il pareggio del Lille con Luis Araujo, che ha infilato alle spalle di Pau Lopez di sinistro dopo un ottimo passaggio dal centro verso l'esterno di Loïc Remy. La posizione del calciatore brasiliano, entrato da poco, in occasione della rete del pari è parsa più offside a tutti ma i queste occasioni contano ben altre situazioni di gioco per gli allenatori.

Quando tutto sembrava deciso e la gara ormai chiusa sul pareggio è arrivato il lampo di Bryan Cristante: il centrocampista giallorosso ha raccolto al limite dell'area un suggerimento di Dzeko, secondo assist di giornata, che di sinistro ha infilato la palla sul palo più lontano e ha regalato una importante vittoria alla Roma in terra di Francia.

Rispetto alle gare precedenti il livello di difficoltà era superiore però bisogna ammettere che, con molta probabilità, le gambe dei calciatori francesi erano molto più leggere e scattanti rispetto a quelle dei giallorossi che, però, nella ripresa hanno messo in campo più sicurezza e la differenza con i primi minuti si è vista. Da rivedere e correggere qualcosa nei meccanismi difensivi e nelle aggressioni: il pressing non compatto può spezzare in due la squadra.

I prossimi impegni della Roma

Dopo l'impegno in terra francese la squadra di Paulo Fonseca affronterà altre due amichevoli prima dell'inizio del campionato del 25 agosto contro il Genoa alle 20:45: la prima contro l'Athletic Bilbao, il 7 agosto allo stadio Olimpico, e la seconda con il Real Madrid, l'11 agosto sempre in casa per la prima edizione della Mabel Green Cup.