Non ha perso tempo la Roma per prendere provvedimenti nei confronti di Bruno Peres. L'esterno brasiliano dei giallorossi si è reso protagonista all'alba di un incidente con la sua Lamborghini per le strade capitoline, replicando dunque lo schianto dello scorso anno quando guidava una Porsche. Ecco allora che la società del presidente Pallotta ha sanzionato Peres con un allenamento punitivo in solitaria a Trigoria, nel giorno di riposo della squadra.

Bruno Peres, incidente all'alba con la Lambroghini. Come un anno fa.

Alle 5.20 del mattino Bruno Peres a bordo della sua Lamborghini si è reso protagonista di un incidente nei pressi delle Terme di Caracalla. Dinamica da ricostruire, ma bolide distrutto per il calciatore che fortunatamente è rimasto illeso e senza alcuna ferita. Tutte da appurare le cause di uno schianto che fa il paio con quello del novembre 2016 quando il brasiliano distrusse la sua Porsche alla stessa ora. In quell'occasione fu multato dagli agenti di Roma Capitale per essere sprovvisto di permesso di guida internazionale

La Roma punisce Bruno Peres dopo l'incidente.

Il nuovo incidente dunque a poco più di un anno di distanza dal primo schianto nella Capitale, ha fatto infuriare la Roma che ha deciso di prendere immediatamente provvedimenti nei confronti del suo tesserato. Contattato telefonicamente dalla dirigenza, Bruno Peres è stato richiamato a Trigoria nonostante il giorno di riposo concesso dal mister Di Francesco dopo la vittoria di Verona.

Allenamento in solitaria sul campo di Trigoria per il brasiliano.

Nessuna giornata di riposo dunque per Peres costretto ad allenarsi in solitaria agli ordini del preparatore atletico. Lavoro senza pallone per l'esterno, che ha accettato il provvedimento punitivo del suo club. Al momento non ci sono indiscrezioni su eventuali multe, o sulla possibile esclusione dalla lista dei convocati del calciatore per i prossimi impegni della Roma