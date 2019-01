Si è parlato tanto della crisi della Roma e del momento di poca lucidità dei suoi attaccanti ma una statistica del quotidiano spagnolo Marca ci dice il contrario: la squadra giallorossa segna un gol ogni 34 minuti ed i tifosi del club capitolino sono quelli più abituati in Italia ad esultare per una rete dei propri beniamini. Nonostante Edin Dzeko e Patrik Schick hanno segnato in tutto 4 gol, la Roma ha il reparto offensivo che funziona meglio tra le mura amiche in Serie A. I dati sono stati estrapolati da alcuni numeri basati sull’astinenza del Real Madrid, 13 gol segnati al Santiago Bernabeu (uno ogni 62 minuti di gioco) e questo primato della Roma è un primato italiano che va in controtendenza e si è rimessi in carreggiata soltanto negli ultimi 15 giorni di dicembre con tre vittorie sue quattro.

Roma ottava in Europa. Prima l'Ajax

All’Olimpico i giallorossi segnano una rete ogni 34 minuti e in Italia nessuno ha saputo fare meglio: la Juventus schiacciasassi di Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium festeggia una volta ogni 47,5 minuti, come l'Inter di Mauro Icardi. In Serie A solo il Napoli di Carlo Ancelotti, con un gol ogni 39 minuti, si avvicina alla squadra di Eusebio Di Francesco. La squadra giallorossa in casa gira bene nella fase realizzativa e in Europa riesce a mantenersi nella top ten: più precisamente all’ottavo posto. In vetta a questa speciale classifica c’è l’Ajax, con i tifosi dei lancieri che possono esultare per un gol della propria squadra ogni 22 minuti di gioco. Subito ci sono il Borussia Dortmund (25), poi Manchester City e Barcellona (27), il Paris Saint-Germain (29) e la coppia Liverpool-Benfica che si attesta ad un goal ogni 33. Dietro ci sono le altre big inglesi: una rete ogni 43 minuti per il Manchester United, 45 per il Tottenham e 52 per il Chelsea.

Statistica pubblicata da Marca.com