Non sarà un derby per deboli di cuore: Roma-Lazio è la madre di tutte le stracittadine perché arriva a cavallo di una settimana vissuta intensamente in Capitale, soprattutto nelle Coppe europee che hanno arriso ai giallorossi e deriso i celesti. Capovolgendo i pronostici e le aspettative: la Roma ha ribaltato il Barcellona, la Lazio è stata ribaltata dal Salisburgo. La prima ancora in corsa in Champions con una semifinale da sogno contro il Liverpool, la seconda eliminata in Europa League, con ferite aperte e doloranti.

Oltre a tutto ciò, una classifica di Serie A che vede le due squadre appaiate al terzo posto, in un testa a testa che allunga il derby oltre i semplici 90 minuti: chi vince schiaccia l'altra parte della città a -3 e allunga sulla corsa Champions League. Chi perde rischia davvero il posto in Europa con Inter e Milan subito a rimorchio.

Arrivare al derby sulle ali dell'entusiasmo di una straordinaria vittoria al Camp Nou e di una incredibile sconfitta a Salisburgo evidenzia anche lo stato d'animo con cui giungono le due parti della città: al settimo cielo i giallorossi, vicino allo strapiombo i laziali. Ma come ogni stracittadina, chi è favorito spesso rischia di più di chi non ha molto da perdere e i ragazzi di Simone Inzaghi sono nella condizione di potersi giocare tutto senza l'obbligo di dimostrare alcunché.

E' la Roma che in questo caso ha il peso del risultato: ha vinto, anzi stravinto con i marziani di Leo Messi, adesso deve confermarsi nel derby con la Lazio per non rovinare tutto e proseguire in una seconda parte di stagione a testa altissima e con il vento in poppa. A complicare il tutto, però per Di Francesco si è messa la dea Bendata che ha fermato un paio di giocatori di troppo, come Perotti e Defrel.

Il tecnico della Roma infatti ha convocato 23 giocatori per il derby di domani sera contro la Lazio ma Gregoire Defrel e Diego Perotti non faranno parte della gara, stoppati da problemi muscolari.

Questa la lista

Portieri: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski.

Difensori: Luca Pellegrini, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Jonathan Silva, Kostas Manolas.

Centrocampisti: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson.

Attaccanti: Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Mirko Antonucci, Stephan El Shaarawy.