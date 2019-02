Nell’ultima stagione di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid si era vociferato di un rapporto freddo tra il francese e Gareth Bale, che partì dalla panchina nella finale di Champions e che probabilmente sarebbe partito se Zizou non avesse dato le dimissioni. La conferma di quei rumors l’ha data lo stesso giocatore gallese che, in un’intervista, ha raccontato che con Zidane non c’è mai stato un bel feeling, i due dopo la finale di Champions con il Liverpool non si sono parlati più.

Gareth Bale e Zidane

A ‘FourFourTwo’ Bale ha raccontato del suo rapporto con l’allenatore francese, vincitore di tre Champions League consecutive. Il giocatore che compirà trent’anni quest’anno ha svelato che dopo la finale vinta a Kiev contro il Liverpool non ha più rivolto la parola a Zidane:

Non ci siamo più parlati da allora. Il nostro rapporto era buono, non direi che eravamo migliori amici: avevamo semplicemente un normale rapporto professionale. Ero molto frustrato per non essere stato inserito tra i titolari. Avevo segnato cinque gol nelle ultime quattro gare di campionato della stagione e sentivo di meritare la partenza dal primo minuto. Quando sono entrato ero ancora un po' arrabbiato ed è probabilmente per questo che ho fatto ciò che ho fatto dopo.

Bale decisivo nella finale di Champions 2018 tra Real e Liverpool

L’attaccante ex Tottenham parte dalla panchina a Kiev, con Ronaldo nel tridente Benzema e Isco. Sull’1-1 Bale entra in campo e con un gol favoloso spacca in due la partita, i ‘blancos’ segnano il 2-1, poi Benzema firma la doppietta e il Liverpool perde 3-1 la finale di Champions. Il gol di Bale oltre a essere stato pesante è stato meraviglioso, perché la sua rovesciata è stata bellissima, un gesto sempre spettacolare e che di rado si vede in partite così importanti.