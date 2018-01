Edin Dzeko e Emerson Palmieri da una decina di giorni sono a un passo dal Chelsea, ma la trattativa ancora non si è conclusa. Le due società sembrano aver trovato l’accordo economico, anche sui bonus. Ma il Chelsea non ha trovato invece l’accordo con il bomber che pretende un ingaggio molto elevato e un contratto piuttosto lungo, che la società di Abramovich non intenderebbe accordargli. Il caso è diventato spinoso. Perché Conte vuole rinforzi, il mercato si chiude tra meno di una settimana e tutti si devono sbrigare.

La moglie di Dzeko non vuole lasciare Roma.

Edin Dzeko non vuole lasciare la Roma. Nella Capitale sta bene, lo scorso anno ha vinto il titolo dei cannonieri in Serie A, e ha visto in questi ultimi giorni anche il grande affetto che hanno per lui i tifosi giallorossi. Ma sembra che stia giocando un ruolo decisivo anche che la moglie dell’attaccante che sembra non voglia andare via dalla Città Eterna. Amra Silajdzic sta cercando di convincere il bomber a non lasciare la città dove sono nati i suoi due figli, Dzeko ne ha tre (la più grande è nata da un’altra relazione).

Il problema dell’ingaggio, Dzeko spara alto.

E allora per lasciare Roma serve una buona ragione, e cioè un altissimo ingaggio. Dzeko in giallorosso guadagna 4 milioni di euro netti e al Chelsea ha chiesto il doppio, dunque 8 milioni, e un contratto fino al 2021. La squadra campione in carica in Premier League però quella cifra non la vuole versare sul conto del bosniaco, non perché quei soldi non li vale. Ma perché i ‘Blues’, come molte squadre inglesi, non prevedono contratti pluriennali per calciatori over 30. Dunque a Dzeko sarebbe stato offerto appena un anno e mezzo di contratto.

Sansone e Aleix Vidal.

Così è tutto fermo, anche per Emerson Palmieri, che invece l’accordo con il Chelsea lo ha già trovato. E fermo è anche il mercato della Roma. Monchi sa già cosa fare per rimpiazzare gli eventuali partenti. In avanti piace Nicola Sansone, ex Sassuolo, del Villarreal, mentre in difesa l’obiettivo è Aleix Vidal del Barcellona, che sbocciò al Siviglia, dove c’era Monchi. Insomma la Roma andrebbe sul sicuro.