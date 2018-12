Questione di sicurezza e di ordine pubblico. E' il motivo che ha spinto Prefettura di Parigi a chiedere il rinvio della partita di campionato in programma sabato prossimo tra il Paris Saint-Germain e il Montpellier. L'ondata di protesta, anche violenta, che ha scosso il Paese in questi giorni ha avuto effetti anche sulla Ligue 1 e in particolare sulla sfida in agenda nella capitale transalpina e adesso spostata a data da destinarsi. Il motivo? La contestazione durissima dei ‘gilet gialli' ha spinto i vertici delle forze dell'ordine a convogliare tutti gli agenti a presidio della nuova manifestazione prevista per lo stesso giorno dell'incontro di calcio.

Una misura di estrema cautela alla luce degli incidenti scoppiati sabato scorso e alimentati dal moto popolare che s'è scagliato contro l'Esecutivo per l'aumento della tasse sul prezzo della benzina, con inevitabile riflesso sul costo dei carburanti. Il governo ha annunciato una moratoria di 6 mesi e chiesto uno stop alle violenze. "Non basterà certo una moratoria ad addormentarci – ha ammesso uno dei leader del movimento ai microfoni di France Info – le nostre rivendicazioni sono molto più ampie".

Pausa forzata in previsione della Champions. Toccherà adesso alla federazione francese fissare una data che mette d'accordo sia il Psg sia il Montpellier. Quanto alla formazione di Tuchel, approfitterà dello stop inatteso per raccogliere energie e concentrazione in vista della difficile (e decisiva) trasferta di Champions League di Belgrado. Martedì prossimo (ore 21), in contemporanea con il match di Anfield Road tra Liverpool e Napoli, Neymar e soci si giocheranno le ultime speranze di agganciare la qualificazione agli ottavi di finale.