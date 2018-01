Il fuoriclasse brasiliano del Paris Saint Germain Neymar da tempo è diventato il grande sogno di mercato del Real Madrid, che vorrebbe acquistarlo la prossima estate e vorrebbe fare del venticinquenne attaccante il nuovo simbolo della squadra, CR7 è in partenza, vuole tornare al Manchester United e soprattutto ha rotto con il presidente Florentino Perez. La trattativa non è affatto semplice perché il Paris ha preso il giocatore la scorsa estate per 222 milioni di euro, ma in Brasile c’è chi sostiene che O’Ney potrebbe andare via se porterà la Champions alla squadra francese.

Neymar, la promessa del PSG e il Real.

Dal Brasile sostengono che il presidente Al-Khelaifi al giocatore più forte della sua squadra avrebbe detto che potrebbe andare via al termine della stagione, ma solo se riuscirà a conquistare la Champions League. Se ce la farà allora sarà libero di trasferirsi al Real Madrid: “Se riuscirai a vincere la Champions con il PSG ti prometto che ti darò il via libera per andare dove vuoi”. Queste le parole riferite dal giornalista brasiliano sulla presunta promessa del numero uno del Psg a Neymar.

PSG-Real super sfida di Champions.

Certamente Neymar vivrà una situazione incredibile, anche emotivamente, quando il Paris Saint Germain affronterà il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League. Quella doppia sfida cambierà in qualunque caso gli equilibri delle grandi d’Europa. Chi uscirà tra Emery e Zidane sicuramente al termine della stagione lascerà il proprio posto. Ma naturalmente sullo sfondo c’è proprio il destino di Cristiano Ronaldo, autore di una stagione fin qui al di sotto delle aspettative, che potrà chiudere la sua esperienza in Champions contro il PSG del suo possibile erede Neymar. In queste ultime settimane né Florentino Perez né capitan Sergio Ramos hanno fatto mistero della loro passione per O’Ney. Perez ha detto: “Se vuole diventare il numero uno assoluto e vuole vincere il Pallone d’Oro deve venire da noi”.