Purtroppo i temporali estivi spesso arrivano nei momenti meno opportuni e così può capitare che un match di pre-season possa essere chiuso in anticipo per via della pioggia: Borussia Dortmund si sono affrontate oggi in Austria, ad Altach, ma la contesa è stata chiusa con 7 minuti di anticipo sul 90′ dall'arbitro Robert Schörgenofer a causa di un abbondante acquazzone che ha reso molto pesante il terreno di gioco. Il risultato del match era di 4-1 per i tedeschi, in virtù delle reti di Hazard, Götze, Weigl e Brandt nella prima frazione. Per i friulani ha siglato il goal della bandiera Mandragora al 76′.

Il tabellino della partita

BORUSSIA DORTMUND-UDINESE CALCIO 4-1

Marcatori: 6′ Hazard (B), 19′ rig. Götze (B), 27′ Weigl (B), 44′ Brandt (B), 76′ Mandragora (U)

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki, Hakimi (1'st Piszczek), Toprak (1'st Hummels), Baleardi (1'st Akanji), Guerreiro (1'st Schulz); Delaney (1'st Witsel), Weigl (1'st Dahoud), Sancho (1'st Wolf), Brandt (1'st Bruun Larsen) Hazard (12'pt Reyna; 1'st Alcacer); Götze (1'st Reus). A disp. Unbebaun, Hitz, Oelschlagel, Zagadou, Gomez, Philipp. All. Lucien Favre

Udinese (3-4-2-1): Musso, Becao (21'st Opoku), De Maio, Samir; Stryger Larsen (9'st Pezzella), Fofana, Jajalo (21'st Coulibaly), Pussetto (27'st Nestorovski); Barak (33'pt Ter Avest), Balic (21'st Mandragora); Lasagna (27'st Matos). A disp.Nicolas, Perisan, Sierralta, Gonzalez, Nuytinck. All. Igor Tudor

Arbitro: Robert Schorgenhofer (Austria)

Ammoniti: De Maio, Reus

Note: partita terminata all'83' per impraticabilità del terreno di gioco a causa della pioggia battente