Zinedine Zidane ha sorpreso tutti, questa volta la magia non l’ha fatta in campo e dal cilindro non ha estratto una sostituzione geniale, ma ha annunciato l’addio alla panchina del Real Madrid, lasciando senza condottiero la squadra campione d’Europa, che ora si trova a dover ricominciare daccapo senza la propria guida tecnica, e potrebbe ritrovarsi anche senza Cristiano Ronaldo e Bale. Adesso mentre in tanti a Madrid si rammaricano per questo addio c’è chi deve già pensare al futuro prossimo. I nomi che si fanno per la successione di Zizou sono tantissimi e c’è chi pensa a un incredibile ‘scambio’ tra Juventus e Real tra Allegri e Zidane.

Immaginare un nuovo allenatore sulla panchina del Real Madrid è complicato. Tutti pensavano al tecnico francese pronto a dare la caccia al poker di Champions, alla riscossa nella Liga e alle sfide di Supercoppa Europea e Mondiale per Club. Di nomi se ne fanno tantissimi. Si parla di Conte, che potrebbe essere subito libero dal Chelsea, ma anche di Pochettino, vecchio pallino di Perez che però ha prolungato fino al 2023 con il Tottenham. Ma sullo sfondo c’è anche il nome di Allegri.

L’allenatore livornese è ben saldo sulla panchina della Juventus, con cui l’anno prossimo darà ancora la caccia alla Champions League e proverà a confermarsi in Italia. Ma la tentazione Zidane la Juve ce l’ha. Il francese ha sempre detto che un giorno vorrà allenare i bianconeri (con cui ha giocato per cinque stagioni). Allegri invece è da tempo un obiettivo del Real Madrid. E chissà che nelle prossime ore non cambi qualcosa anche nell’ambito bianconero. Con Perez che magari potrebbe chiedere ufficialmente alla Juventus Allegri, un profilo sempre più piaciuto all’ambiente Real. Per ora è solo un’idea, ma in questo mercato, che sembra già pazzo, tutto è letteralmente possibile.