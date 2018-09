Juventus a 9 punti, al comando e a punteggio pieno. E fin qui la classifica di Serie A appare scontata, poi vien da chiedersi cosa accadrà quando prenderà a segnare anche Cristiano Ronaldo e quale sarà il distacco che i bianconeri imporranno. Sassuolo, Fiorentina (che ha una gara da recuperare) e Spal in zona Champions. E' questo il dato più incredibile dopo 3 giornate di campionato che fotografa le difficoltà palesate da Napoli, Roma e Inter. Potere alle piccole ma dire così non rende merito alle prestazioni offerte dalle squadre che per adesso mettono al sicuro punti per la salvezza. La sorpresa in positivo è sicuramente la squadra di De Zerbi che ha sublimato l'avvio di stagione con il pokerissimo di reti calato al Genoa.

La sorpresa in negativo è la grande fragilità difensiva palesata dalla formazione di Ancelotti: 6 gol in 3 gare (peggio di tutti o quasi…), frutto di altrettanti tiri nello specchio della porta. Cosa è successo ai partenopei? La sosta – che anticipa anche il girone di Champions al via a metà settembre – servirà a rimettere le cose a posto… a cominciare dalla chiarezza del modulo da scegliere e con esso gli interpreti. Novanta minuti a Marassi non puoi scoparli sotto il tappeto né considerarli come un semplice incidente di percorso quando i difetti e gli errori, la mancanza di equilibrio ingolfano il motore del gruppo.

Godo molto, vorrei vedere la faccia di Aurelio che ha una grande squadra, un grande Napoli – ha ammesso Ferrero alla Rai, dopo aver festeggiato la vittoria saltando sui sediolini del Ferraris – mi piacerebbe vedere la sua faccia adesso… Sono molto contento perché vi sbagliate nei vostri pronostici, per fortuna che sbagliate quando ci sono io.