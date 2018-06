Pierluigi Gollini è riuscito a far parlare di sè anche lontano dai campi di calcio e non certo per una parata. Lui che di mestiere fa il portiere, ha usato comunque le mani, bella foto diventata subito virale in cui le cinque dita trattengono non una palla ma il lato B della propria ragazza, Giulia Provvedi, compiacente e divertita da tanto ardimento. E così, sul web e sui social si sprecano i commenti e le battute, divertenti e divertite.

Uno scatto galeotto, ma anche simpatico che si sposa bene con il clima del momento, fatto di vacanza e spensieratezza. Soprattutto per chi durante l'intera stagione calcistica ha svolto, e bene, il proprio compito. Pierluigi Holini è stato uno di questi perché con la maglia dell'Atalanta, ha difesa la porta al meglio confermandosi tra i più promettenti futuri numeri uno d'Italia.

Così, lasciato il pallone lontano dai pensieri, ecco che i sorrisi e le coccole, come nelle migliori coppie, l'han fatta da padroni. Pierluigi Gollini, di solito, usa le mani in campo, con la maglia dell’Atalanta confermandosi portiere promettente dei nerazzurri. Ma, oltre al calcio e alla musica – visto che scrive anche canzoni rap – Gollini non ha mai nascosto un altro suo grandissimo amore: il suo legame per Giulia Provvedi.

Nell’ultima foto pubblicata dalla bella showgirl sui social network è spuntata anche una mano maliziosa dell’estremo difensore dei bergamaschi, una di quelle che scivolano in basso, in basso e lasciano spazio a commenti dei curiosi e dei fan della coppia. Ovviamente, è tutto un gioco visto che la bella e patinata Giulia sembra tutt'altro che indispettita dal gesto, mordicchiando la guancia del suo amato.

Il 23enne portiere dei bergamaschi non è nuovo alle cronache extracalcistiche. Ha sempre dichiarato la sua passione per la musica, in cui si diletta a scrivere, suonare e pubblicare canzoni rap e con la propria fidanzata aveva già dato segnali di intesa ‘hot': agli inizi del mese, sempre via social, si sono scatenati in scatti d'intesa che hanno fatto impazzire i fan tra abbracci, baci e corpi avvinghiati. Tra cuoricini, ‘ti amo' e cenni di un'intesa che appare solidissima.