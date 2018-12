Come se fosse solo colpa sua. Come se i mali del Napoli e l'eliminazione dalla Champions fossero responsabilità sue, di Mario Rui. Il difensore portoghese è stato costretto a chiudere l'account Instagram e a rendere impossibili i commenti da parte degli utenti. Insultato, aggredito verbalmente, offeso dai tifosi (o pseudo tali) che hanno sfogato rabbia e delusione dopo Anfield Road contro di lui, l'ex esterno di Empoli e Roma che ha deciso di ‘scomparire' dal mondo social per un po' di tempo. Meglio eclissarsi e lasciare che il tempo faccia il suo corso. Meglio lasciar parlare il campo per dimostrare a quanti oggi lo attaccano che – per quanto non abbia la destrezza di Cafu, la tecnica di Roberto Carlos e la ‘presenza scenica' di Paolo Maldini – non merita un trattamento del genere.

E' vero martedì sera – lui come altri – non ha disputato la miglior partita da quando indossa la maglia del Napoli. Ma Mohamed Salah è stato un brutto cliente per chiunque: ne sanno qualcosa anche Koulibaly (bruciato sullo scatto dall'egiziano) e Ospina che ha preso gol sotto le gambe, beffato dalla velocità e dall'intraprendenza dell'attaccante Reds. Ne sa qualcosa Callejon, che a un metro dalla porta ha ‘ciabattato' la palla spedendola oltre la traversa assieme alla qualificazione. Ne sa qualcosa Milik al quale – dannazione, quanto è sfortunato – Alisson come Donnarumma hanno strozzato in gola l'urlo del gol e la possibilità di riscrivere la storia. Ne sanno qualcosa Hamsik, Mertens e Insigne che nella serata di Anfield sono passati senza lasciare traccia.

La realtà è che lì, nel Merseyside dove i Reds hanno vinto 14 delle 19 gare giocate in Coppa (senza sconfitte), il Napoli ha meritato di perdere pur tenendo botta a un avversario che in Champions ci sta da vice-campione d'Europa e non da debuttante. La realtà è che se la malasorte ti sorteggia nel girone con due delle formazioni candidate a contendere il trofeo puoi solo imprecare perché, ancora una volta, la fortuna s'è girata dall'altra parte. La realtà è che se hai una squadra dal gioco gradevole e mediamente forte, abbastanza da duellare con la Juventus (con un distacco di 8 punti) e fare bella figura anche al di là dei confini nazionali, non puoi pensare di volare nella tana del Liverpool e dettar legge.

Ricordo che a Kiev, giorno della finale di Champions League mica della ‘coppa cioccolata', i tifosi del Liverpool rivolsero a Loris Karius (il portiere che con le sue ‘papere' regalò la Coppa al Real Madrid) un applauso d'incoraggiamento e di rispetto per l'uomo che, consapevole di aver sbagliato, porta su di sé tutto il peso della colpa. E ne resta schiacciato. Perché infierire? Già, perché… E poi, come si dice a Napoli, i figli non sono forse ‘pezzi di cuore' anche quando sbagliano?