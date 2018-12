Perché l'arbitro Rocchi non ha fatto ricorso al Var per rivedere l'episodio capitato in area dell'Inter al 36° del primo tempo? E' la domanda che sorge spontanea alla luce della dinamica dell'azione che ha visto il centrocampista capitolino, Zaniolo, cadere a pochi passi da Handanovic non perché abbia cercato il contatto con l'avversario ma per il tocco di D'Ambrosio. A scatenare di più le proteste di pubblico e staff giallorosso è quanto accade sul capovolgimento di fronte, con l'Inter che trova la rete del vantaggio con Keita.

Perché Rocchi non fa ricorso al Var su Zaniolo?

Fino a quel momento la sfida dell'Olimpico non aveva registrato particolari sussulti e la conduzione di gara da parte del fischietto di Firenze era stata abbastanza lineare. Impossibile, però, non notare quanto accaduto nella fase cruciale del match con i padroni di casa in pressione nonostante le assenze pesanti a centrocampo e in attacco. La squadra di Eusebio Di Francesco si rende pericolosa con Schick e proprio con le incursioni di Zaniolo (ex di turno) che sorprende la difesa nerazzurra con le sue incursioni. Da una di esse scaturisce l'azione più contestata del match.

Cosa è successo nell'area interista e perché la Roma reclama

Zaniolo prova a liberarsi della marcatura dei difensori nerazzurri. Alla sua sinistra c'è De Vrij ma riesce a evitarlo e viene affrontato da D'Ambrosio. Il calciatore della Roma scarta di lato, si gira e sta per battere a rete quando si vede la gamba sinistra del terzino interista impattare contro lo stinco dell'avversario. Sbilanciato, Zaniolo cade ma l'arbitro però non fischia e sul proseguo dell'azione segnala addirittura un fallo in attacco. Dalla control room del Var sembrano suggerirgli qualcosa ma il direttore di gara non cambia idea e ritiene non vi siano gli estremi per concedere il penalty né dubbi tali da rivederlo alla moviola in campo.