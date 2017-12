L'episodio da moviola che ha fatto scattare la rabbia del Crotone capita al 61°, con i calabresi sotto di una rete per il vantaggio del Napoli siglato da Hamsik nel primo tempo. Sugli sviluppi di un cross in area partenopea, i rossoblù hanno reclamato un rigore per il tocco di braccio da parte dell'attaccante belga, Mertens. La decisione dell'arbitro Mariani, che lascia correre anche dopo il silent check da parte del Var, fa innervosire Zenga e più ancora il massimo dirigente dei padroni di casa, Vrenna.

L'altro rigore chiesto dal Crotone nel recupero. C'è anche un altro momento del match che ha destato qualche perplessità e fa riferimento all'azione avvenuta durante il recupero per un contrasto in area tra Maggio e Ceccherini. Il Crotone protesta e vuole il rigore ma in questo la decisione dell'arbitro sembra corretta considerato che dalle immagini sembra più che Ceccherini vada contro Maggio e non che quest'ultimo cerchi il contrasto a tutti i costi. Comprensibile la rabbia di Walter Zenga, allenatore dei padroni di casa, ai microfoni di Premium Sport.

Vorrei capire come funziona il Var – ha ammesso – Sono appena tornato ad allenare in Italia e sono stato squalificato subito per proteste. Oggi non ho protestato ma dalle immagini mi sembra chiarissimo che ci sia un rigore per noi… ti chiedi come sia possibile che il VAR non l'abbia dato. Di involontario non c’è niente. Il quarto uomo mi ha detto che il VAR ha fatto il silent check dicendo che non era rigore. Certo, i rigori bisogna segnarli e non è detto che avremmo pareggiato – ha concluso Zenga -, però questi episodi possono cambiare la classifica di una squadra come la nostra che sta lottando per la salvezza.

Più marcata la presa di posizione da parte del presidente del Crotone, Vrenna, che non usa giri di parole per dare il giusto peso – a suo modo di vedere – a quanto accaduto in quei momenti cruciali della gara col Napoli.