La Juventus si ferma dopo otto vittorie consecutive. I bianconeri hanno rischiato pure di perdere in casa dell’Atalanta ma una zampata di Cristiano Ronaldo ha regalato il pareggio alla squadra di Allegri che è salita a quota 50 punti in classifica. La partita è stata bella, il risultato è giusto. Ma per l’arbitro Banti non è stata una gara semplice. Il fischietto livornese ha annullato un gol nel finale di partita a Bonucci e ha espulso Bentancur. Due decisioni che hanno creato delle discussioni.

Bentancur espulso in Atalanta-Juventus

Il centrocampista uruguaiano, cresciuto moltissimo da quando è un calciatore bianconero, viene ammonito al 18’ per un fallo su Ilicic. Bentancur in modo irregolare ferma lo sloveno, il cartellino giallo gli viene sventolato da Banti, la decisione sembra corretta. Sul punteggio di 1-1 all’inizio della ripresa, precisamente al settimo, la Juve attacca, l’Atalanta riesce a difendersi bene e prova a ripartire, Bentancur vede Castagne palla al piede e lo stende. Il fallo c’è, arrivano feroci le proteste dei calciatori nerazzurri, dopo pochi secondi l’arbitro decide di ammonire Bentancur che viene espulso, Allegri si arrabbia e non poco.

Bonucci segna al 91’, ma l’arbitro annulla: fuorigioco

L’Atalanta con l’uomo in più trova il gol del vantaggio, Allegri manda in campo Cristiano Ronaldo che guida i suoi al 2-2, il gol è pesantissimo. La Juve cerca fino alla fine il gol della vittoria, al 91’ segna con Bonucci che festeggia mettendosi il dito davanti alla bocca. La gioia dura lo spazio di un secondo e mezzo. Il guardalinee aveva sbandierato, un’occhiata alle immagini la danno l’arbitro e l’assistente che sono al VAR. Il centrale della nazionale è in posizione irregolare quando Alex Sandro colpisce di testa e lo serve. Il gol è annullato. La direzione di Banti, al di là delle polemiche e delle arrabbiature, è stata positiva.