La morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio. Il capitano della Fiorentina è deceduto a 31 anni, il cadavere è stato trovato nella stanza d'albergo ‘La di Moret' che la società viola aveva scelto come ritiro in occasione della gara di campionato – poi non disputata – contro l'Udinese. Un arresto cardiocircolatorio a seguito di un infarto: sarebbe stata questa la causa fatale al calciatore che, al momento del malore, si trovava da solo nella propria stanza. Un quadro più chiaro, però, si avrà solo dopo l'autopsia che verrà effettuata nelle prossime ore.

La ricostruzione dell'episodio.

Il procuratore: cause naturali.

"L’idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali anche se è strano che succeda una cosa del genere a un professionista così monitorato senza segni premonitori", lo ha ammesso il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, in merito al decesso di Astori.

Quando è stato trovato cadavere e da chi.

E' successo tutto all'ora di colazione. Quando i compagni di squadra della Viola si sono accorti della sua assenza sono andati a bussare alla porta della sua stanza. Era un comportamento insolito, perché in genere il calciatore era sempre uno dei primi ad arrivare. La tragica scoperta ha gettato tutto l'ambiente nel dolore. Alle ore 12.30 circa la salma del giocatore è stata trasportata all’obitorio di Udine. Nel capoluogo friulano è rimasto Giancarlo Antognoni, bandiera dei gigliati e oggi dirigente, mentre la squadra è ripartita alla volta di Firenze verso le 15.

Dormiva in camera singola.

"Alcuni calciatori dormono in camera singola, altri in camere doppie. Davide dormiva da solo – ha spiegato l'ufficio stampa della Fiorentina -. Il ragazzo non si è presentato alla colazione della squadra alle 9.30, di solito lui era quello che si presentava per primo, così sono andati a controllare".

L’ultimo a vedere Astori è stato Sportiello.

Il portiere della Fiorentina, Marco Sportiello, è stato poi ascoltato dai carabinieri di Udine che stanno indagando sulle cause della morte. Il calciatore è stato interrogato poiché sabato sera è stata l'ultima persona ad aver visto il compagno di squadra prima che durante la notte avvenisse il decesso e il corpo senza vita fosse ritrovato al mattino, nel giorno della partita. Il pubblico ministero titolare dell’inchiesta sulla morte di Astori ha invece ascoltato, sempre nelle ultime ore, alcuni dirigenti viola e il medico sociale della società gigliata. E' questa la prassi in caso di scomparse improvvise.

La famiglia avvertita dalla società.

La famiglia è stata avvertita dalla società – fa sapere ancora l'ufficio stampa del club – previo telefonata (i genitori di Astori si trovano nei pressi di Bergamo). La durissima notizia è stata data subito anche alla dolce metà, Francesca Fioretti, che si trova a Firenze con la bambina.

Il comunicato della Fiorentina.