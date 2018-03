Il Getafe è la squadra di Madrid, è una società abbastanza giovane, ma è riuscita già a togliersi parecchie soddisfazioni in questi anni, giocando anche in Europa. L’obiettivo stagionale era una salvezza tranquilla e quando mancano nove giornate l’obiettivo è stato centrato. Il Getafe è nono in classifica e potrebbe anche raggiungere il settimo posto, l’ultimo utile per le coppe. Ma la squadra di Bordalas rischia di essere ricordata nella storia della Liga 2017-2018 per gli esoneri prodotti. Perché sono ben quattro gli allenatori che hanno perso il posto dopo una sconfitta con il Getafe.

Tra gli esonerati post Getafe anche De Biasi

Alla sesta giornata il Getafe in casa batte 4-0 il Villarreal, il giorno seguente il ‘sottomarino giallo’ decide di liquidare Fran Escribà, che pure era riuscito a qualificarsi per l’Europa League. Alla tredicesima giornata il Getafe vince 2-1 in casa dell’Alaves. E quel giorno salta la panchina del bravo tecnico italiano Gianni De Biasi, giunto poche settimane prima sulla panchina della squadra basca.

Michel e Eusebio esonerati dopo un ko con il Getafe

Nei migliori gialli si dice sempre che tre indizi fanno prova e la prova per la ‘maledizione’ del Getafe arriva nell’ultima giornata del girone d’andata. La vittoria per 1-0 sul Malaga costa carissimo a Michel, una vecchia gloria del Real Madrid, con cui giocò più di cinquecento partite, faceva parte della ‘quinta del Buitre’ e al Bernabeu c’è sempre un posto d’onore per lui. Sabato scorso il Getafe ha fatto il colpaccio a San Sebastian, dove ha sconfitto per 2-1 la Real Sociedad.

Il giorno dopo è saltata la panchina di Eusebio, ex centrocampista di Barcellona e Real Madrid, pluridecorato come calciatore, e che dopo due anni e mezzo ha lasciato la panchina dei baschi che ha riportato in Europa negli ultimi anni. Quattro allenatori sono stati esonerati dopo aver perso con il Getafe in questa stagione. Il prossimo che finirà k.o. contro gli ‘Azulones’ dovrà seriamente preoccuparsi.