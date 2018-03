La Major League Soccer ha compiuto un altro passo in avanti nello sviluppo della relazione tra i social network e il calcio raggiungendo un innovativo accordo con Twitter, che avrà i diritti per i prossimi tre anni, e trasmetterà 24 partite del campionato in questa stagione negli Stati Uniti e di contenuti live e on demand sulla piattaforma social. Le gare verranno trasmesse in inglese attraverso Univision TV e non è la prima volta che la Major League Soccer ha raggiunto un accordo di questo tipo: la scorsa stagione ha fatto una cosa simile con Facebook che, però, quest'anno ha siglato un accordo con la MLB, la lega statunitense di baseball, per poter trasmettere 25 gare in stagione e, stando a quanto riportato da Bloomberg, avrebbe pagato tra i 30 e i 35 milioni di dollari.

Dove e come vedere la MLS

Gli account a cui fare riferimento sono @MLS e @UnivisionSports su Twitter mentre highlights e altre funzionalità saranno disponibili per gli utenti in tutto il mondo tramite gli account @MLS e @FutbolMLS. Kay Madati, responsabile globale delle partnership per i contenuti su Twitter, ha dichiarato

Siamo entusiasti di poter collaborare con la Major League Soccer per portare le partite di calcio in diretta su Twitter. Gli appassionati di MLS ora avranno a disposizione, in un unico posto, la partita live insieme ai commenti in tempo reale da parte di esperti e altri fan.

Il vicepresidente dei media della Major League Soccer, Chris Schlosser, secondo quanto riportato da CalcioeFinanza ha inoltre affermato che la lega calcistica statunitense "si sforza costantemente di connettersi con i fan in modi nuovi e innovativi. I nostri fan sono i più giovani e più social tra quelli dei principali sport professionistici, motivo per cui siamo entusiasti di collaborare con Twitter per presentare le partite in diretta sulla loro piattaforma".

La prima diretta della stagione: cinquina per LAFC

La prima partita della stagione è già andata in onda sabato, con la sconfitta casalinga del Real Salt Lake City per 5-1 contro il Los Angeles FC: dopo la rete iniziale di Joao Plata si sono scatenati i ragazzi di Bob Bradley con la doppietta di Diego Rossi e le reti di Blessing, Feilhaber e Vela.