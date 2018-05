La Roma ha presentato già oggi, sul proprio profilo Twitter, la maglia per la stagione 2018-2019. La nuova divisa Home sarà già utilizzata domenica prossima in occasione del match con la Juventus, che potrebbe dare matematicamente il settimo titolo consecutivo ai bianconeri e anche la qualificazione alla Champions League ai giallorossi. La maglia, griffata Nike, è stata ispirata all’armatura degli antichi romani.

La Roma e la Nike hanno presentato la divisa Home per la stagione 2018-2019. Il concept è stato preso in prestito dalla storia antica. La ‘Lorica Hamata’, l’armatura in maglia metallica indossata dagli antichi romani, è stata ripresa dai disegnatori della casa americana che hanno deciso così di caratterizzare la nuova casacca giallorossa.

in foto: La Lorica Hamata.

La Nike fa sapere che la trama scelta rappresenta il legame imprenscindibile tra la Roma, la città e i suoi tifosi. Il design riprende una forma di maglia che corre lungo il corpo principale della divisa, caratterizzata da un rosso molto intenso che dà l’impressione di un’armatura metallica, che chissà anche mentalmente potrebbe dare più forza e più coraggio ai giocatori giallorossi.

in foto: La nuova maglia della Roma.

L’armatura in maglia metallica che indosseranno sul campo i giocatori della Roma ha un rosso molto intenso e il giallo solo sul collo. Ci sono delle sfumature sulle maniche che aggiungono un tocco di modernità. Lo swoosh e il girocollo aggiungono un elemento decorativo e danno la completa rappresentazione dei colori del club e della città. La ‘Lorica Hamata’ sarà la maglia ufficiale per la stagione 2018-2019, ma sarà già utilizzata in Roma-Juventus e sarà in vendita dal 17 maggio su nike.com, asromastore.com, e presso tutti gli Store ufficiali della Roma. Sulla maglia ci sarà naturalmente lo sponsor ‘Qatar Airways’, che lo scorso mese ha firmato un lungo e ricco contratto con la società giallorossa.