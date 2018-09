Sono passati esattamente 29 anni da quella maledetta notte polacca. Il 3 settembre del 1989, in un terribile incidente stradale a Babsk, perse la vita Gaetano Scirea colonna della Juventus e della Nazionale. Un'icona di correttezza, professionalità, e stile che la società bianconera ha voluto ancora una volta ricordare con un omaggio sul suo sito ufficiale, divulgato anche sui social network nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa.

29 anni fa moriva Gaetano Scirea icona di correttezza, educazione e professionalità

Gaetano Scirea celebre difensore della Juventus (ha detenuto a lungo il record di presenze in bianconero, oltre ad aver vinto tutto con la Vecchia Signora) e della Nazionale, con cui si laureò campione del mondo nel 1982, aveva appeso le scarpette al chiodo nel 1988. Da allora lavorava per Vecchia Signora, e il quel maledetto 3 settembre del 1989 si trovava in Polonia nelle vesti di collaboratore dell'allora allenatore bianconero Dino Zoff per visionare il prossimo avversario in Coppa Uefa ovvero il Gornik Zabrze. L'ex calciatore stimatissimo da compagni e soprattutto avversari non solo per le sue doti tecniche ma anche per la correttezza, l'educazione e professionalità, perse la vita in un terribile incidente stradale. La notizia della sua morte venne comunicata in diretta a La Domenica Sportiva da un commosso Sandro Ciotti e lasciò senza parole gli ospiti presenti in studio e i telespettatori.

La Juventus ricorda Gaetano Scirea nel giorno dell'anniversario della sua morte

La Juventus ha deciso di rendere omaggio alla memoria della sua bandiera attraverso un messaggio divulgato anche attraverso i social network con un video in cui vengono riprodotte alcune delle giocate di Gaetano Scirea. Questo il testo della società di corso Galileo Ferraris: "3 settembre 1989, una data purtroppo scolpita nei cuori di tutti i tifosi bianconeri. Quel giorno era domenica, e in Polonia pioveva forte. Lì c’era Gaetano Scirea, per visionare l’avversario che attendeva la Juventus in Coppa UEFA, il Gornik Zabrze. E quella pioggia fu una delle cause del terribile incidente stradale che si portò via Gaetano. Da quella sera del 3 settembre 1989 siamo tutti un po’ più poveri. Lo è il mondo del calcio, che ha perso un esempio di lealtà, classe, educazione e civiltà, dentro e fuori dal campo. Lo è il popolo bianconero, che semplicemente ha perso Gai. Come ogni anno, oggi ci stringiamo tutti insieme alla famiglia Scirea e pensiamo a lui. Perché Gaetano è sempre con noi".