Adesso toccherà alla Juventus cambiare la storia e andare a sbancare il Bernabeu. Un compito quasi impossibile per i bianconeri che hanno preso un'imbarcata colossale allo Stadium soccombendo 3-0 con i colpi del Real Madrid. Ma c'è il recentissimo successo della Roma contro il Barcellona a far sperare i bianconeri. Tutti sognano una notte magica, come quella all'Olimpico in cui i giallorossi hanno sbattuto fuori dall'Europa i marziani di Messi.

In Spagna sarà ancora più difficile: la lezione del Barcellona avrà di certo fatto rizzare le antenne ai Blancos che difficilmente si faranno trovare impreparati davanti al forcing iniziale della Juventus che dovrà cercare subito il goal. Con l'aggiunta del fattore campo: la Roma ha ottenuto la ‘remuntada' trascinata anche dal proprio pubblico, questa sera la Juventus avrà tutto lo stadio contro.

Contro il Real e contro le statistiche

Ci sono anche i numeri che certificano una qualificazione certa per il Real Madrid ma il calcio è tutto tranne che una scienza esatta e nei 90 minuti può accadere di tutto in campo. Anche perché, al netto del gol capolavoro di Cr7 e dell'errore pacchiano difensivo a inizio match, il divario tra Juventus e Real Madrid non è certo fatto di tre gol. I bianconeri valgono di più, ma adesso dovranno dimostrarlo.

Juve, 1.20% di qualificarsi

I numeri danno contro alla Juventus di Allegri che a Madrid sfiderà l'impossibile. Ribaltare una sconfitta casalinga subita nel match di andata è cosa riuscita solo a 6 squadre nelle storia della Champions e mai partendo da uno 0-3 come risultato dell'andata. Se a tutto ciò si aggiunge che la Juventus ha circa l'1.20% di vincere con il risultato esatto per centrare la qualificazione, il quadro è fatto: su 1959 partite disputate al Bernabeu solo 24 volte è uscito un esito che oggi potrebbe qualificare la Juve.

Real, qualificazione secondo tradizione

Il Real Madrid, dal canto suo quando ipoteca già all'andata la qualificazione quasi sempre la conquista senza problemi. La squadra blanca non è riuscita a passare il turno solo una volta nelle precedenti 32 occasioni in cui ha vinto l’andata in trasferta. E' capitato contro l’Odense Boldklub nella Coppa UEFA 1994/95 con un 3-2 in trasferta e una sconfitta 0-2 in casa.

Il pericolo Ronaldo, cecchino con la Juve

Oltretutto c'è il ‘problema' Cristiano Ronaldo che quando vede la Juventus si trasforma rendendo al massimo. All'andata si è inventato la rovesciata dell'anno con un gesto tecnico e atletico che gli è valso l'applauso dello Stadium, ora potrebbe ripetere numeri impressionanti contro la Juve. Cristiano Ronaldo ha sempre segnato nelle sue sei partite di Champions League contro la Juventus, realizzando nove reti: nessun giocatore ha segnato di più contro una singola avversaria nella storia della competizione. Cr7 ha segnato 22 gol totali nei quarti di finale, più dell'intera Juventus nella stessa fase della competizione.