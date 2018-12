Da CR7 a FQ27, questione di sigle e di numeri. Alla vigilia della gara di campionato contro la Juventus a Torino, Marco Giampaolo un po' scherza e un po' fa sul serio. Ha ragione nel godersi il momento magico della Sampdoria, quinta in classifica e a un passo dalla zona Champions League (-2 dalla Lazio): nessuno avrebbe mai immaginato che al termine del girone d'andata i liguri si sarebbero trovati così in alto. Ha ragione nel mostrare orgoglio quando parla dell'attaccante ‘sempreverde' che con le sue reti (alcune pregevoli, come il tacco di mercoledì scorso) sta trascinando i blucerchiati riscrivendo le gerarchie tra i marcatori del torneo: Piatek a quota 13, poi Cristiano Ronaldo a 12 e Fabio Quagliarella a 11. La gara contro i bianconeri arriva nel periodo migliore, una sorta di esame di maturità per capire fin dove può arrivare lontano la squadra. Magari anche al secondo posto… se solo non avesse accusato qualche battuta a vuoto.

Il nostro periodo d'appannamento è durato tre partite – ha ammesso Giampaolo in conferenza stampa -. Se non ci fosse stato forse saremmo secondi. La squadra è andata oltre e ultimamente ha ottenuto dei risultati fantastici. Ronaldo pericolo numero uno? Anche noi ne abbiamo uno, Ronaldo Vieira… Quagliarella come numeri possiamo paragonarlo a CR7, ha una percentuale realizzativa altissima. Sarebbe un calciatore importante per tantissime squadre.

Quale Sampdoria si vedrà all'opera all'Allianz Stadium? Giampaolo non si sbottona, se la cava con una battuta e mette le mani avanti quando menziona le condizioni fisiche di alcuni elementi del gruppo. "La formazione la fa il dottore… Spero di recuperare almeno due o tre calciatori, faremo anche una riunione con lo staff medico prima di decidere il tutto – ha aggiunto il tecnico -. In difesa gioca Colley e uno tra Tonelli e Ferrari". Contro la Juventus il difensore danese ex Twente, Andersen, non ci sarà (per squalifica). A centrocampo e in attacco invece non dovrebbero esserci cambiamenti: spazio a Ramirez e alla coppia Caprari-Quagliarella.