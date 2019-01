La Juventus in Arabia Saudita, battendo il Milan, ha vinto la Supercoppa Italiana e ha conquistato così il primo trofeo stagionale. La festa non è stata né roboante né fragorosa, il campionato è alle porte, la Juve è e resta concentratissima in un’annata che potrebbe essere storica. Ma ovviamente negli spogliatoi tutti i calciatori si sono divertiti, tanti selfie con la coppa e tante foto da postare sui rispettivi profili social, Pjanic ha preso in giro il Milan con il suo post, mentre Szczesny il trofeo se l’è coccolato al ritorno in Italia. C’è un calciatore che non ha potuto festeggiare è Federico Bernardeschi, che ha subito uno scherzo da ‘Le Iene’.

Lo scherzo a Bernardeschi de Le Iene

Quelli de ‘Le Iene’, trasmissione televisiva che da oltre vent’anni va in onda su Italia 1, hanno letteralmente tirato un brutto scherzo al ventiquattrenne attaccante della Juventus che dopo essere rientrato negli spogliatoi è andato un attimo al bagno, dove è stato chiuso dentro dagli inviati de ‘Le Iene’. Sull’account Twitter della trasmissione è stato postata un filmato in cui si vede Bernardeschi raccontare i minuti di apprensione per il proprio cane e a corredo è stato scritto: “Invece di festeggiare con i compagni di squadra la vittoria della Supercoppa Italiana Bernardeschi è rimasto chiuso in bagno per colpa de ‘Le Iene’.”

La risposta social di Bernardeschi

Il giocatore ha risposto a suon di tweet ha risposto a ‘Le Iene’ scrivendo: “Ma uno potrà festeggiare la vittoria della Supercoppa in pace? Ovviamente no finché ci sono ‘Le Iene’! Bravi, me l’avete fatta”. Oltre al danno la beffa per Bernardeschi perché, nonostante la Juve sia avviatissima in campionato e sogna uno storico poker, non si festeggia spesso un trofeo e inoltre tutti potranno vedere, domenica prossima, lo scherzo in tv.