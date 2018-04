L'eliminazione in Champions League per Pep Guardiola e il suo Manchester City equivale ad un fallimento dell'intera stagione. A poco servirà stravincere la Premier League perché la Coppa era il palcoscenico perfetto per dimostrare che la squadra è finalmente matura per i grandi traguardi. invece, colpa anche del derby con il Liverpool, il City è uscito di scena, mestamente.

Il tecnico catalano però non ci sta e sottolinea i torti subiti dai suoi ragazzi: 2 gol regolari annullati contro il Barcellona. La beffa, oltre al danno sia per il City che – soprattutto – per Guardiola, il grande ex del momento che ha salutato anzi tempo la Coppa.

Proprio Pep Guardiola però alla Champions ci pensa ancora, eccome. Nessuna ossessione ma uscire solamente agli ottavi è davvero poco per una squadra costruita l'estate scorsa a suon di milioni investiti nei giocatori in cui Guardiola aveva visto qualcosa. Il pensiero va agli arbitri allacciandosi anche allo ‘scandalo' in Real-Juve dove i bianconeri hanno subito l'eliminazione a tempo oramai scaduto, su rigore.

A Madrid tanta polemica per un penalty all'ultimo assalto, a Manchester c'è livore per una eliminazione prematura figlia anche di alcuni errori arbitrali che ne hanno caratterizzato i risultati. ‘La coppa del dettagli' si è sempre detto e per questo, sbagliarli significa 9 volte su 10 uscire. Il riferimento è agli errori da parte dell'arbitro che hanno portato alla sua espulsione nella gara di ritorno dopo il goal annullato a Sanè.

Abbiamo segnato due goal regolari in due partite e nel match tra Real Madrid e Juventus si discute ancora se fosse rigore o meno. In questa competizione queste cose contano molto".

Per la Champions si aspetterà, almeno il prossimo anno. Con la Premier in tasca il City ritornerà dalla porta principale nella Coppa dalle grandi orecchie: "La nostra stagione di Champions League è stata migliore delle precedenti e l'anno prossimo cercheremo di fare ancora meglio."