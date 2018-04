Il sabato di Pasqua è stato quasi perfetto per la Juventus. La vittoria sul Milan e il pareggio del Napoli con il Sassuolo riporta Higuain e compagni avanti di quattro punti sulla squadra di Sarri, che in questo mese di marzo ha vinto solo una partita. Insomma il campionato sembra incanalato, ancora una volta, sul binario bianconero. Con maggiore serenità Allegri e i suoi sono tornati subito al lavoro in vista dell’andata dei quarti di Champions con il Real Madrid. Il tecnico livornese sa di poter contare su un Dybala in grande spolvero e su un ritrovato Cuadrado, ma sa che i suoi dovranno fare qualcosa di più a livello di gioco.

Il top della Juve: Dybala e Cuadrado

Da anni in tanti dicono che Paulo Dybala è un predestinato, in parecchi sostengono che ‘La Joya’ diventerà uno dei tre giocatori più forti al mondo. Da quando è ritornato in campo si è rimesso sulle spalle la Juventus ed è stato determinante tanto in Champions (con il Tottenham) quanto in campionato (gol con Lazio, Udinese e Milan). Allegri è felice per aver ritrovato il suo miglior giocatore ed è molto soddisfatto per aver riavuto Cuadrado, un giocatore duttile che il tecnico ama tantissimo e che spesso è stato determinante. Forse non sarà tra i titolari il colombiano, ma di sicuro sarà uno dei giocatori su cui il tecnico punterà contro il Real.

Contro il Real serve il miglior Higuain

Ci sarà bisogno di una grande prestazione anche del centrocampo per fare lo sgambetto al Real Madrid. Pjanic non ci sarà. Nel 4-3-3 ci potrebbe essere uno tra Bentancur e Marchisio, Matuidi deve fare di più, gli stimoli per la super sfida forse lo aiuteranno. Ma la Juventus non potrà giocare all’italiana martedì prossimo, non potrà essere troppo sparagnina. E ci sarà bisogno anche del miglior Higuiain che, forse stanco per le due partite in nazionale, contro il Milan si è visto molto poco.