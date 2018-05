La lotta scudetto tra Juventus e Napoli è stata punto a punto, estenuante, splendida ed è finita con il successo dei bianconeri, che nelle ultime settimane hanno prima festeggiato il titolo all’Olimpico e poi celebrato l’addio di Buffon. Ma le scorie di una stagione lunga e vissuta con un fantastico testa a testa non si sono esaurite e le querelle non sono finite. Adesso si è scoperto che la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla Juventus che secondo l’avvocato Pisani pubblicizzerebbe in modo illegale i 36 scudetti vinti.

L’avvocato Angelo Pisani, che in passato si è occupato anche delle vicende legali di Diego Armando Maradona in Italia, nelle scorse settimane ha presentato una denuncia in cui si ipotizzavano diverse irregolarità dalla pubblicità ingannevoli sul sito e allo Stadium all’aggiotaggio, essendo il club Campione d’Italia quotato in borsa. L’oggetto del contendere sono i 36 scudetti vinti, che il club bianconero mostra sia allo Stadium che sul sito. Ma in realtà i titoli vinti dai bianconeri sono 34, perché quelli del 2004-2005 e del 2005-2006, conquistati sul campo dai bianconeri, sono stati cancellati dalla giustizia sportiva. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere del Mezzogiorno’ il fascicolo è stato assegnato al pm Danilo De Simone, che fa parte del pool ‘reati da stadio’, coordinato dall’aggiunto Rosa Volpe. Presto bisognerà capire chi ha la competenza territoriale avendo la Juventus, naturalmente, sede a Torino.

La storia degli scudetti juventini è oggetto di dibattito da tempo. Sul campo la squadra di Capello sbaragliò nettamente la concorrenza nelle stagioni 2004-2005 e 2005-2006, ma nella calda estate del 2006 i due titoli furono cancellati per ben note questione, uno non è stato assegnato, l’altro è passato all’Inter. La Juventus ha sempre considerato suoi quegli scudetti, tanto da battibeccare spesso anche con la Federcalcio.