La lotta per gli ultimi due posti validi per la Champions League 2018/2019 per le squadre italiane passa attraverso le sfide con la Juventus: sarà il club bianconero a decidere chi tra Roma, Lazio e Inter partecipare alla prossima manifestazione europea. Il pareggio del Milan in casa con il Sassuolo ha escluso i rossoneri da questa volata mentre la vittoria della Lazio ha permesso ai ragazzi di Simone Inzaghi di schizzare al terzo posto la settimana prima del derby con la Roma scavalcando sia i cugini che l'Inter, sconfitta a Torino nel lunch match.

Il treno che porta nell'Europa che conta vedrà le romane e i nerazzurri sfidarsi fino all'ultima giornata ma il vero ago della bilancia nella corsa per gli ultimi due posti però potrebbe essere la squadra che si sta giocando il settimo titolo consecutivo con il Napoli visto che i bianconeri nelle prossime settimane affronteranno prima l'Inter, alla quart'ultima giornata a Milano, e poi la Roma alla penultima, all'Olimpico. Due gare che diranno tanto su questa corsa che è sempre più viva visti i risultati altalenanti che stanno tenendo le squadre interessate. Da non dimenticare è lo scontro diretto tra Lazio e Inter allo stadio Olimpico di Roma l'ultima giornata: chiusura con il "botto" si diceva tempi addietro.

Si tratta di un mini-campionato da sette partite che inizierà la prossima giornata con la banda Spalletti impegnata a Bergamo nell'anticipo serale del sabato e la stracittadina capitolina come posticipo e si concluderà con la sfida dell'Olimpico e la Roma che andrà a giocare sul campo del Sassuolo. Intrecci che possono valere una stagione intera: le due romane e l'Inter si giocheranno una fetta della prossima stagione proprio in queste ultime sfide perché in base al posizionamento verrà organizzata la prossima annata e farlo senza i soldi della Champions sarebbe molto complesso.