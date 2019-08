La Federazione calcistica guineana (Feguifoot) ha pubblicato ufficialmente un annuncio sul suo sito Internet per chi volesse candidarsi alla posizione di commissario tecnico della selezione dell'Africa occidentale. Il licenziamento di Paul Put, arrivato dopo l'eliminazione agli ottavi di finale della Coppa d'Africa appena conclusasi in Egitto contro l'Algeria, ha portato la federazione alla decisione di cercare la rete il prossimo allenatore: la Syli Nationale ha dovuto alzare bandiera bianca contro la squadra che poi ha conquistato il titolo in virtù del tris rifilatogli da Belaïli, Mahrez e Ounas. La Guinea aveva superato il primo turno tra le migliori terze ma è stato un torneo in cui si è discusso di più di cose extra-calcistiche (premi, convocazioni, etc) e non per ciò che è stato fatto sul campo.

I requisiti richiesti dalla Feguifoot per allenare

I requisiti richiesti dalla Federazione calcistica guineana sono abbastanza normali: come primo punto vi è l'obbligo è di vivere in Guinea, come secondo criterio c'è quello di parlare la lingua francese e, non ultimo, avere una "forte personalità e una buona esperienza sul campo", oltre a una buona conoscenza del calcio africano. Requisiti piuttosto normali ma, assolutamente, non banali.

Fino a quando ci si può candidare

I candidati hanno tempo fino alla mezzanotte del 12 agosto, ora della capitale Conakry, per inviare il loro curriculum vitae alla Feguifoot. Dopo inizierà la scrematura dei curriculum e un comitato selezionerà i cinque finalisti. La scelta finale verrà effettuata e al tecnico scelto verrà sottoposto un contratto triennale con l'obiettivo di qualificare la nazionale guineana per la Coppa d'Africa del 2021 e per la Coppa del Mondo dell'anno successivo.