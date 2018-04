Quella appena archiviata è stata una giornata di Serie A contraddistinta dai pochi, anzi pochissimi gol. Il 32° turno di campionato ha fatto registrare un vero e proprio record negativo di marcature, con appena 13 reti segnate. A conferma di questo dato ecco i 5 match conclusisi senza gol, ultimo il derby di Roma con la squadra di Di Francesco che ha colpito due legni non riuscendo a sfruttare gli ultimi 10 minuti di superiorità numerica per l'espulsione di Radu.

Record negativo di gol in Serie A

Nella 32a giornata di Serie A sono stati appena 13 i gol segnati. Appena 4 le reti segnate nelle altrettante partite disputate sabato, con 9 realizzazioni nei match della domenica. E' stato dunque eguagliato il record negativo di marcature realizzate in un singolo turno di campionato nell'era dei 3 punti. Eguagliato infatti il dato relativo alla stagione 2010/2011. 4 gol nelle 4 partite di sabato e 9 in quelle di domenica.

Record di 0-0 in una giornata di campionato e la Juve sorride

E a fare da padrone sono stati i match conclusisi senza gol, addirittura 5. In questo modo la 32a giornata di Serie A ha fatto registrare un altro primato nell'era del campionato a 3 punti. D'altronde basti pensare che le prime 10 della classifica negli ultimi 90′ hanno segnato zero gol eccezion fatta della Juventus che ne ha segnati 3 alla Samp. I bianconeri inoltre sono stati gli unici a portare a casa i 3 punti tra le prime 10.

Calo del gol in primavera in Serie A

Come evidenziato da Numericalcio con la primavera c'è stato un calo delle marcature in Serie A, con il 21% di realizzazioni in meno rispetto ai primi turni e il 9% in meno rispetto al girone d'andata. Basti pensare che l'Udinese (alla 9a sconfitta consecutiva) e il Verona hanno segnato solo 4 gol nelle ultime 8 giornate, con Genoa e Samp a quota 6. Anche i migliori attacchi, ovvero Juventus e Lazio hanno risentito di una piccola "crisi" del gol andando a segno 16 volte in 8 partite con un calo del 25% rispetto ala media precedente.