Zlatan Ibrahimovic è un personaggio "eccentrico" ma senza dubbio è un campione e un grande professionista, sia durante le partite che gli allenamenti. L'attaccante svedese è un giocatore che ha raggiunto molti obiettivi che si era prefissato in carriera e ora che è in Major League Soccer non vede l'ora di riprendere la sua avventura con i Los Angeles Galaxy per provare a vincere il titolo statunitense. Ibra ha ripreso ad allenarsi nei giorni scorsi e dopo l'allenamento di mercoledì ha avuto il suo primo confronto diretto con il nuovo tecnico Guillermo Barros Schelotto. Durante la chiacchierata privata con il Mellizo Zlatan ha risposto alle domande del tecnico argentino su come pensa di dover impostare il lavoro, che sistema preferisce e qual è la sua visione del gioco d'attacco: "Mi ha chiesto cose del passato, mi ha parlato della sua visione di gioco e dell'organizzazione. Penso che tutti conoscano la filosofia del suo club precedente".

Il nuovo allenatore dei Galaxy, dopo la conversazione, ha chiesto a Ibra se volesse saltare alcuni esercizi, per risparmiare il suo corpo data l'età o per fare dei trattamenti speciali visto il peso specifico che ha lo svedese nella squadra ma l'ex Juventus, Inter e Milan ha risposto così a Barros Schelotto: "Se la mia squadra corre, corro. Se la mia squadra soffre, io soffro. La mia età non è importante, ciò che conta è la mia mentalità ed è a prova di proiettile".

Zlatan Ibrahimovic è un personaggio controverso ma dà sempre tutto per la squadra e anche questo caso non fa eccezione, dal momento che nel corso dell'incontro con i media ha detto che il suo obiettivo è quello di portare i LA Galaxy a diventare campioni della MLS nel 2019.