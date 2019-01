Che fine ha fatto Gonzalo Higuain? Perché il Pipita non figura nella foto di gruppo che il Milan ha scattato a Jeddah con il Principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, presidente dell'autorità per lo sport saudita? Dov'è finito l'attaccante argentino e come mai non c'è anche lui nella delegazione rossonera? Un'assenza che alimenta le voci insistenti sul futuro del calciatore che in queste ore attende news sulla trattativa tra il club e il Chelsea per il suo trasferimento a Londra.

C'è chi ha addirittura ventilato la possibilità (ne faceva menzione Sky Sport nella giornata di martedì) che l'ex di Real Madrid, Juventus e Napoli possa addirittura non prendere parte alla finale di Supercoppa. Difficile che accada? Lo si capirà a breve, intanto rispetto ai 24 convocati da Gattuso nell'immagine ci sono 23 calciatori… tutti meno Higuain. Come ha reagito il Milan? Ha commentato l'accaduto in via ufficiale qualche ora dopo mentre in via ufficiosa è emerso che il Pipita era impegnato in una seduta di fisioterapia. Una spiegazione che non ha convinto i tifosi né gli utenti della Rete che si sono sbizzarriti facendo ironia. La battuta più gettonata? "E' lui che ha scattato la foto".

L'Ac Milan – si legge nella nota del club – ringrazia il Principe saudita e il presidente dell'Autorità generale dello sport, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, per la grande accoglienza durante la sua visita con la squadra e il management avvenuta nel giorno della finale di Supercoppa italiana contro la Juventus.

La situazione del Pipita è chiara da tempo: lui ha dato il proprio assenso al passaggio ai Blues e, nell'attesa che la Juventus (proprietaria del cartellino) raggiunga un'intesa coi londinesi, aspetta che tutte le tessere del mosaico di mercato combacino. Una di esse è costituita dalla necessità da parte dei rossoneri di trovare un altro attaccante al suo posto. Quale? Piatek del Genoa, vicinissimo all'addio alla maglia rossoblù.