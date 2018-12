La Fondazione Leo Messi ha donato 100.000 euro per acquistare 300 zaini con prodotti sanitari essenziali per gli operatori sanitari che operano nella provincia di Chaco, in Argentina. A riportarlo la notizia è stata la stessa fondazione e beneficeranno di questa azione 41.600 persone, tra cui 37.755 bambini. Come già anticipato, questi zaini sono equipaggiati con materiale sanitario e sono stati consegnati dall'UNICEF, di cui Messi è ambasciatore di buona volontà internazionale. Oltre alle donazioni già menzionate, sono stati distribuiti 240 kit di rifornimenti e sono stati rafforzati i meccanismi per lo spostamento dei pazienti dall'area rurale al centro sanitario corrispondente e a quelli più vicini.

Nella provincia di Chaco vivono 395.000 bambini, che rappresentano il 34% della popolazione, e il 31,6% di questi adolescenti vive in case con bisogni di base inesistenti e la principale causa di mortalità nei bambini sotto i 5 anni è l'infezione respiratoria acuta. Dopo i cinque anni c'è un forte rischio di tubercolosi.

Per fornire un servizio medico a tutte le persone divise nei tredici dipartimenti che compongono l'area, gli assistenti sanitari si trasferiscono in ciascuna delle aree per effettuare controlli medici, in particolare ai bambini e alle donne in gravidanza. L'impegno della Fundacion Leo Messi in Argentina e l'UNICEF ha permesso questa modalità di azione comune che si è ripetuta negli ultimi anni attraverso la cooperazione con i governi provinciali per garantire il diritto alla salute dei bambini e degli adolescenti in questo paese dell'America Latina. È sempre una buona notizia quando enti di diverso tipo collaborano per aiutare persone che vivono in situazioni difficili e alle quali non vengono garantiti i diritti umani primari.