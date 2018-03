"Emiliano, passaci la sedia". Una folla commossa di tifosi ha accompagnato le esequie di Emiliano Mondonico, l'ex allenatore di Cremonese, Torino, Atalanta morto giovedì scorso a 71 anni dopo aver a lungo lottato con la ‘bestia', il tumore che lo aveva aggredito sette anni prima all'addome e al quale aveva resistito col coraggio di un leone. "Ogni giorno di più, apprezzi il tempo che ti è dato" diceva quando raccontava della malattia che lo ha costretto a un calvario di quattro operazioni.

La Serie A ne commemorerà la scomparsa con un minuto di raccoglimento, mentre in occasione della gara contro l'Udinese sulle maglie dei bergamaschi ci sarà anche un adesivo speciale dedicato proprio al tecnico. A Rivolta d'Adda, il buen ritiro di Mondonico, il luogo dove aveva scelto d'insegnare ai ragazzi delle Medie i valori veri della vita, la città che gli è sempre rimasta nel cuore e nella quale ha scelto di essere accanto agli ultimi allenando ex tossicodipendenti ed ex alcolisti, è un giorno diverso dagli altri. Gonfio di dolore e di tenera tristezza. Applausi, bandiere, fumogeni hanno accolto il feretro dell'ex allenatore nella chiesa di Santa Maria e San Sigismondo, nella piazza centrale del paese.

L'ovazione della folla ha fatto il paio con il gesto commovente di alcune persone che hanno brandito una sedia e l'hanno rivolta verso il cielo, ricordando così la protesta plateale per le decisioni arbitrali esibita dal ‘Mondo' contro l'Ajax in Coppa Uefa. Una delle immagini icona della carriera che ne ha reso una sorta di Pigmalione della provincia del pallone, quella che poteva ancora permettersi di cullare i sogni (anche nel calcio).

Il mondo del calcio s'è stretto intorno al dolore della famiglia. Tra i tanti protagonisti presenti alle esequie c'erano anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, e diversi ex calciatori, come Filippo Inzaghi, Paolo Pulici, Gianluigi Lentini e Angelo Carbone.