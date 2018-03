Emiliano Mondonico sarà ricordato nelle gare del prossimo weekend da tutto il calcio italiano. E soprattutto dalle squadre in cui giocò ed allenò. La cosiddetta provincia del ‘Mondo', il calcio che ha sempre amato più di ogni altra cosa e che non gli ha mai consentito di cimentarsi con piazze e obiettivi più prestigiosi e ricchi. E contro l'Udinese, l'Atalanta – club legato a doppio filo con la storia di Mondonico – ha deciso che scenderà in campo contro l' Udinese con delle magliette speciali.

Ovviamente ci sarà il classico lutto al braccio per ricordare una figura storica della panchina dell'Atalanta, ma non solo perché sulla manica sinistra delle maglie da gioco dei nerazzurri, nel match casalingo di sabato 31 marzo con l'Udinese, comparirà una patch speciale con l'immagine in bianco e nero del compianto Emiliano Mondonico.

Il tecnico, morto all'alba di giovedì, sarà accompagnato dalla scritta in blu ‘Sarai per sempre il nostro MONDO‘. Il tecnico, le cui esequie si terranno domani mattina a Rivolta d'Adda, aveva allenato i bergamaschi dal 1987 al 1990 e quindi dal 1994 al 1998 raggiungendo le semifinali di Coppa delle Coppe con la squadra in B nel 1988 e qualificandosi due volte di fila alla Coppa Uefa dopo la successiva promozione in A.

Tutta la Serie A osserverà un minuto di silenzio per onorare Emiliano Mondonico, scomparso a 71 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore all'addome. La Lega della massima serie italiana ha ufficializzato la decisione per la 30esima giornata di campionato con un comunicato: "Il Commissario Straordinario della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Giovanni Malagò, ha disposto l’effettuazione di un minuto di silenzio prima di tutte le gare dell'11ª giornata di ritorno della Serie A TIM 2017/2018, per commemorare la scomparsa di Emiliano Mondonico".