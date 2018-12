Anche le società del massimo campionato italiano potranno giovare in termini economici del Mondiali russo, archiviato ormai da tempo. La FIFA infatti concederà degli indennizzi a tutti i club che hanno garantito i loro calciatori alle nazionali nella rassegna iridata della scorsa estate. A tal proposito un tesoretto di 209 milioni di dollari, ovvero 185 milioni di euro, sarà suddiviso tra 416 squadre

FIFA, indennizzo ai club che hanno concesso giocatori ai Mondiali

209 milioni di dollari dunque, ovvero 185 milioni di euro, per 416 società del panorama calcistico internazionale. E' quanto la FIFA ha deciso di mettere a disposizione come indennizzo da garantire a tutte le squadre che hanno offerto i propri giocatori alle nazionali. Si tratta di un aumento esponenziale rispetto a quanto accaduto in occasione del Mondiale disputato in Brasile 4 anni fa, con il 200% in più. E pensare che la prima forma di "rimborso" ai club era stata ideata nel Mondiale sudafricano del 2010, con un budget totale di "solo" 40 milioni di dollari. Saranno invece 209 anche quelli che saranno garantiti dalla FIFA in occasione del torneo iridato del Qatar. Non bisogna dimenticare che il massimo organo calcistico continentale ha raccolto anche 134 milioni di euro, per eventuali infortuni, in modo da risarcire i club.

Quanto incasseranno le squadre italiane dalla FIFA per gli indennizzi mondiali

Come evidenziato da Goal.com, la FIFA metterà a disposizione della nostra Figc un totale di 15.3 milioni di euro. Una somma che sarà suddivisa tra le società che hanno avuto propri calciatori impegnati ai Mondiali di Russia. La Juventus incasserà a tal proposito 2.6 milioni di euro, uno in più dell'Inter, avendo garantito alle nazionali più giocatori delle avversarie. Nella top 4 anche Napoli e Milan che percepiranno rispettivamente 1.5 e 1.2 milioni di euro. Per quanto concerne invece il palcoscenico internazionale, la società più pagata sarà il Manchester City con 4.4 milioni di euro. Alle spalle della formazione di Guardiola, il Real Madrid con 4.2 milioni e il Tottenham a completare il podio con 3.8 milioni.