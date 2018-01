La notizia era attesa da tempo, ma solo adesso è ufficiale. La FIFA ha annunciato che gli arbitri che dirigeranno gli incontri del Mondiale avranno la possibilità di utilizzare il VAR, che viene utilizzato da quest’anno in Serie A e che è stato testato anche in Inghilterra recentemente in alcuni match di FA Cup e di Coppa di Lega. Dunque la tecnologia avanza anche nel mondo del calcio, che giustamente decide di avvalersi di un aiuto importante anche nella manifestazione principale.

Il VAR a Russia 2018.

La FIFA ha comunicato la decisione tramite il direttore commerciale Philippe Le Floc’h, che a ‘Associated Press’ ha confermato che la tecnologia, già in uso in Serie A, Bundesliga e nelle coppe inglesi, sarà utilizzata a Russia 2018. Queste le parole di Le Floc’h, che fanno seguito all’apertura del presidente UEFA Ceferin e soprattutto di quello della FIFA Infantino

Il VAR ci sarà. Penso sia fantastico avere a disposizione la tecnologia nel calcio, perché è anche una questione di giustizia. Stiamo parlando a varie compagnie tecnologiche che sono interessate in quello che stiamo facendo.

I Mondiali 2018.

Da metà giugno a metà luglio si terranno in Russia i Mondiali, a cui l’Italia non parteciperà, prima assenza dopo sessant’anni. Gli azzurri a novembre furono eliminati dalla Svezia in un indimenticabile playoff. I motivi d’interesse non mancano. Messi e Cristiano Ronaldo cercheranno di consacrarsi in modo definitivo vincendo l’unico trofeo che manca a entrambi. Mentre il Brasile cercherà di confermare i favori del pronostico e la Germania proverà a mantenere il titolo, impresa difficile considerato che da oltre cinquant’anni nessuno vince due Mondiali consecutivi. Il VAR sarà dunque la grande novità e cercherà di limitare gli errori dei fischietti, che purtroppo in tante edizioni passate sono stati anche determinanti nell’esito di tante partite, anche importanti.