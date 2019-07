Dal nulla al Paradiso. Per Denis Franchi si è avverato un sogno ad occhi aperti in questa prima parte di calciomercato e la storia più sorprendente delle trattative 2019-2020 è da attribuire proprio al trasferimento del giovane portiere italiano. Che dalla Promozione è passato direttamente al firmamento del Paris Saint Germain in un colpo solo. Anche merito di Leonardo, neo ds dei francesi che ha valutato il numero 1 del Prata degno di vestire la maglia dei campioni di Francia che giocheranno la Champions League.

Osservato speciale da gennaio

Un ‘operazione sotto traccia, di quelle senza clamori, come tantissime vengono fatte in giro per l'Europa, tra club che acquistano o vendono calciatori di seconda e terza fascia, senza il clamore delle prime pagine. Ma per Franchi la prima pagina è doverosa, perchè il suo trasferimento rispecchia in modo concreto il classico "se ci credi, puoi". Il ‘sogno italiano', di chi si dedica in tutto e per tutto sulle proprie capacità e alla fine riesce a emergere, sfruttando anche il classico colpo di fortuna.

Triennale fino al 2022

L'operazione è divenuta ufficiale nel pomeriggio del 19 luglio, giorno in cui la storia dell'ASD Prata Falchi Visinale grazie al tesserato Denis Franchi è entrata di diritto tra le cronache del calciomercato che conta. Per il giovane portiere, infatti, si sono aperte le porte del Paris Saint-Germain: visite mediche di rito e poi contratto triennale, fino al 2022.

Il colpo a sorpresa e l'ufficialità

La trattativa in realtà era iniziata già lo scorso inverno quando Franchi era finito sotto la lente d'ingrandimento degli osservatori del PSG: sei mesi di ulteriore verifica fino alla chiamata di questi giorni con contratto e nuova avventura. Venendo incontro alle esigenze di tutti: dei genitori del ragazzo diciannovenne che erano titubanti per un cambiamento così radicale e dell'Udinese che ne detiene il cartellino.

Chi è Denis Franchi, portiere prodigio

Chi segue il calcio minore però sa benissimo che Denis Franchi è tutt'altro che una meteora vagante. Al Prata Falchi si è affermato come uno dei migliori del campionato giovanile, tanto da ricevere la chiamata dell'Udinese. Con la squadra bianconera si è messo in mostra soprattutto al Memorial Sassi, nel quale è stato premiato come miglior portiere della competizione.