La Football Association (FA) sta studiando il modo per eliminare la tradizione di regalare una scatola di champagne ai vincitori della FA Cup. Tutto è dovuto al rispetto delle credenze religiose da parte di alcuni giocatori presenti negli elenchi e in riferimento al fatto che alcuni di loro sono contrari al consumo di alcool. Nelle scorse ore i vertici dell'ente che governa il calcio britannico si sono incontrati per stabilire cosa fare già a partire dalla prossima finale del torneo più antico del mondo: il 18 maggio a Wembley Stadium si sfideranno Manchester City e Watford e potrebbero esserci già novità per i festeggiamenti con il trofeo.

La fede musulmana proibisce severamente l'utilizzo di alcolici, così come non è raccomandato in altre religioni, e molti giocatori non sono d'accordo nel mettere in relazione il mondo del calcio con l'alcool. Onde evitare polemiche strumentali possiamo dire con certezza che la decisione è arrivata dall’organizzazione per venire incontro alle differenti tradizioni, senza che siano arrivate proteste da parte di club e calciatori. Inoltre ci sarebbe anche una piccola minoranza di atleti che non ha l'età per consumare alcolici e visto l'esordio continuo di giovanissimi nelle prime squadre può essere un buon esempio fin da subito.

Spumante analcolico per festeggiare

Al posto del classico champagne la Football Association ha fatto sapere che provvederà a consegnare alla squadra vincitrice uno spumante analcolico, giusto per non cancellare il tradizionale festeggiamento "bagnato". Tra l’altro la FA ha già provveduto dal 2012 a eliminare la consegna dello champagne in Premier League, durante la cerimonia di premiazione del migliore in campo. Un portavoce della federazione calcistica inglese ha commentato: