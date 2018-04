La Football Association (FA), la Premier League e la English Football League (EFL, le divisioni calcistiche più piccole d'Inghilterra) hanno dato la loro approvazione all'introduzione di una pausa invernale dalla stagione 2019/2020. A riportare la notizia è Sky Sports. Secondo quanto riferito dall'emittente tv la FA, la Premier e l'EFL, che comprende le tre divisioni che occupano il secondo, terzo e quarto livello del campionato inglese di calcio, hanno "concordato in linea di principio" per pausa di due settimane tra fine gennaio e inizio febbraio, poco prima della ripresa delle competizioni europee, ovvero le fasi finali della Champions League e di Europa League.

Il Gran Consiglio del calcio inglese si è riunito mercoledì a Londra e ha concordato con i club uno stop di 13 giorni e che saranno in vigore dall'anno 2020: questa interruzione, tuttavia, non influirà sull'intenso calendario natalizio né sulla tradizionale e caratteristica giornata del "Boxing Day"e il 26 dicembre, un giorno segnato in rosso dai tifosi del Regno Unito. Questa interruzione costringerà la FA Cup a giocare senza ‘replay' e non influirà sulla Championship, League One e League Two, rispettivamente la seconda, la terza e la quarta divisione inglese, poiché i club che partecipano a questi tornei hanno bisogno di tutti i fine settimana per completare i 46 giorni.

Manager felici per la "pausa invernale"

La maggior parte degli allenatori della lega inglese saranno molto felici per la pausa invernale perché negli scorsi mesi ci sono state diverse polemiche su questo: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, lo scorso dicembre disse che il calendario natalizio stava "uccidendo i suoi giocatori" e lo stesso era stato affamato da Jurgen Klopp l'anno prima.

Premier come gli altri campionati: stop al torneo

I principali campionati europei, ovvero la Liga (Spagna), la Bundesliga (Germania), la Serie A (Italia) e la Ligue 1 (Francia), hanno tutti una pausa invernale che varia tra gli undici giorni e il mese di riposo: i club tedeschi godono di un mese di stop, quella francesi di 24 giorni, quelli spagnoli di 18, gli italiani 16 o quelli della vicina Scozia ben 19.