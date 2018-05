Due fenomeni protagonisti di due eccezionali gesti tecnici che hanno conquistato di diritto i primi posti nella speciale classifica dei gol più belli della stagione e non solo. Dopo il triplice fischio della sfida tra il Real Madrid e il Liverpool valida per l'ultimo atto della Champions League, tifosi e addetti ai lavori si sono scatenati: è più bella la rovesciata di Gareth Bale o quella di Cristiano Ronaldo in occasione della sfida d'andata dei quarti in casa della Juventus? Difficile dirlo, anche se le due prodezze hanno un curioso particolare in comune. Entrambi i gol infatti sono arrivati al minuto 63′, secondo più secondo meno. Una coincidenza davvero speciale.

La coincidenza eccezionale tra la rovesciata di Bale e quella di Ronaldo

Al minuto 63′ della sfida di Kiev tra il Real e il Liverpool Gareth Bale si è inventato una rovesciata sensazionale per riportare avanti la sua squadra, due minuti dopo il suo ingresso in campo. Un gesto tecnico che ha strappato gli applausi convinti di tutti i tifosi delle merengues e degli addetti ai lavori. Un mix di abilità tecnica, strapotere fisico, e genialità che ha ricordato l'altra celebre rovesciata, quella del compagno di squadra Cristiano Ronaldo contro la Juventus. All'Allianz, CR7 salì in cielo inventandosi un gol che gli permise di ricevere anche il tributo dei tifosi avversari. Due reti eccezionali che hanno in comune un curioso particolare, ovvero il minuto della marcatura. Sia Bale che Ronaldo sono andati a segno in rovesciata al 63′.

Ronaldo e Bale rovesciate a confronto

Nel frattempo le due rovesciate sono state confrontate anche a livello tecnico. Gli specialisti si sono divertiti ad analizzare i dati dei due gesti tecnici: Ronaldo in occasione del gol alla Juventus impattò la palla a 2.38 metri dal suolo, a conferma di una fisicità straripante. Un'azione da "figurine" quella di CR7 capace di lasciare di stucco anche Buffon. Per Gareth Bale invece l'impatto è avvenuto a 1.82 metri dal prato. Più in basso rispetto al portoghese ma non di certo meno spettacolare e soprattutto efficace.