L’allenatore della nazionale croata Ante Dalic ha fatto felice la Juventus, l’Inter e il Milan. Mandzukic, Perisic, Brozovic e Kalinic torneranno con qualche giorno d’anticipo con le rispettive squadre di club. Dopo aver giocato, e perso negli Stati Uniti, l’amichevole con il Perù tutti e quattro saranno a disposizione delle rispettive squadre già all’inizio della prossima settimana. Resteranno invece a disposizione della nazionale il gli altri ‘italiani’ Strinic, Rog e Badelj.

Juve, Milan e Inter festeggiano

Le amichevoli oltre oceano della Croazia avevano fatto discutere un po’. La nazionale di Dalic negli Stati Uniti giocherà una seconda partita nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 e quasi tutti i calciatori sarebbero stati a disposizione dei rispettivi tecnici a due giorni dal campionato. Nei giorni scorso il c.t. aveva detto: “Ci sono molte richieste da parte delle società per lasciare andare i loro giocatori ed è quello che faremo”. Alle parole sono seguiti i fatti. Con un annuncio ufficiale la federazione croata ha fatto sapere che: “In accordo con i loro club e dopo aver verificato le condizioni dei giocatori Mandzukic, Kalinic, Perisic e Brozovic rientreranno in Europa”.

Restano a Miami Rog, Badelj e Strinic

Dunque ottime notizie per Spalletti, Gattuso e Allegri, i primi due avranno anche un derby da preparare, mentre l’allenatore juventino dopo il Milan sfiderà il Real Madrid. Sono tornati in Europa anche il portiere del Monaco Daniel Subasic e il centrocampista del Real Madrid Luka Modric, che potrà preparare con cura il match di Champions con la Juventus. Restano invece a disposizione per l’amichevole con il Messico, che si disputerà a Miami, tre calciatori della Serie A: il difensore Strinic della Sampdoria, il centrocampista del Napoli Marko Rog e quello della Fiorentina Badelj.